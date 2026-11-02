Posibles filtraciones y apuestas sospechosas: investigan el Balón de Oro de Kane, cuyo ganador conocían máximo 5 personas

El grupo Amaury, propietario de France Football, ha abierto una investigación sobre la posible filtración de los resultados del Balón de Oro de 2026 después de detectarse apuestas sospechosas que anticiparon la clasificación.

La compañía ha anunciado que prepara una denuncia para esclarecer si alguien utilizó información confidencial antes de la ceremonia del 26 de octubre en Londres, donde Harry Kane recibió el premio. Por ahora, no existe una conclusión judicial que acredite el fraude.

Las sospechas se concentran en 12 cuentas de Polymarket que movilizaron unos 264.000 dólares y obtuvieron cerca de 200.000 dólares de ganancias, según una investigación del medio especializado Upside, recogida por RTL y otros medios franceses.

Las operaciones señalaron correctamente a los cinco primeros: Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi. La coincidencia entre aquellas posiciones y el resultado anunciado ha llevado a revisar la confidencialidad del proceso.

"Nos tomamos muy en serio las acusaciones de filtraciones de resultados y de apuestas potencialmente fraudulentas", ha señalado Amaury. El grupo sostiene que hay comprobaciones abiertas "para verificar los hechos y determinar eventuales responsabilidades".

También ha defendido que el vencedor se elige mediante "una votación independiente". La investigación conocida apunta a un posible aprovechamiento anticipado del resultado, no a una manipulación de los votos.

El número de personas con acceso a esa información constituye una de las principales incógnitas. Pascal Ferré, exdirector de France Football, explicó en RMC que el protocolo de seguridad había reducido considerablemente el círculo de quienes podían conocer la identidad del premiado.

Harry Kane recibiendo el Balón de Oro de manos de Ronaldo Nazario. EFE

"No debería haber más de cinco personas al corriente del nombre del ganador", afirmó sobre el periodo comprendido entre el cierre de la votación y la gala.

Su declaración, sin embargo, se refiere al vencedor, mientras las apuestas examinadas abarcan las cinco primeras posiciones. No identifica a quienes podían consultar el palmarés completo ni permite establecer de dónde habría salido una eventual filtración.

Las cuentas eran recientes

Upside sitúa la creación de las doce cuentas entre el 1 y el 20 de octubre. Siete no participaron en otros mercados y seis comenzaron a apostar durante los quince minutos posteriores a su apertura.

Es esa combinación de actividad reciente, especialización y coincidencia en los resultados la que alimenta las sospechas, más allá de haber acertado el nombre de Kane.

El 19 de octubre, cuando se abrieron mercados sobre posiciones concretas, las cuentas coincidieron en el orden que terminaría anunciándose una semana después, según RTL.

Upside ya había difundido sus primeras revelaciones el día 23, antes de la ceremonia. Su análisis plantea que varios perfiles podrían estar controlados por una misma persona, aunque esa hipótesis no está confirmada: doce cuentas no equivalen necesariamente a doce apostadores distintos.

Entre los movimientos descritos figura el de una cuenta denominada "kraben006". Primero compró posiciones favorables al triunfo de Kane a 37 centavos y las vendió a 67. Después destinó fondos a resultados más específicos, incluida la tercera plaza de Lamine Yamal.

La cuantía también exige distinguir conceptos: los aproximadamente 264.000 dólares corresponden al dinero apostado, mientras los cerca de 200.000 se presentan como ganancias.

Entretanto, Amaury busca determinar si se vulneró la reserva de unos resultados cuya difusión debía esperar hasta Londres. No se ha comunicado una resolución que establezca quién accedió a ellos, si los compartió o si las apuestas constituyeron una infracción penal.