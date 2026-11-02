Óliver Torres, 31 años, sobre su infancia: "Mi madre limpiaba y mi padre nunca pudo trabajar porque tuvo una enfermedad"

El centrocampista Óliver Torres abordó su origen familiar y su gestión económica en el podcast Offsiders.

Durante la charla, grabada antes de poner rumbo al fútbol mexicano, el deportista de Navalmoral de la Mata detalló las complejidades financieras de su niñez y la importancia del acompañamiento de los suyos.

Las dificultades económicas marcaron la infancia del jugador, cuya vivienda salía adelante gracias al sacrificio de su madre y al respaldo de sus dos hermanos.

Al recordar la situación de sus progenitores, reveló: "Mi madre limpiaba y mi padre nunca ha podido trabajar porque tuvo una enfermedad".

Pese a la falta de recursos, definió su hogar como "una familia la verdad que muy humilde donde faltaron algunas cosas pero nunca faltó el amor y el cariño".

Aquellas vivencias moldearon su madurez temprana, empujándole a partir a corta edad para formarse deportivamente. El mediocampista rememoró aquel distanciamiento señalando que "con 11 añitos agarré mi maleta. Supongo que para perseguir un sueño".

Tras pasar por Barcelona e instalarse en Madrid con su hermana, construyó una brillante carrera. En ese recorrido, el respaldo familiar resultó decisivo. Según afirmó, "para todas mis decisiones en la vida, mi red de soporte es mi familia", agregando que "mi familia ha hecho muchos sacrificios por mí, pero el esfuerzo tienes que estar siempre".

ÓIiver Torres, durante su etapa en el Atlético de Madrid. Europa Press

El contraste entre sus raíces y los elevados ingresos de la élite exigió una contención financiera desde sus primeros contratos. Frente al consumo desmedido, optó por la reserva económica.

Explicando su estrategia inicial, indicó: "En mi caso fue 'no tenemos nada, ahorramos, ahorramos y vemos'. De primeras, ahorramos".

Con el tiempo, estructuró una gestión patrimonial diversificada tutelada por especialistas, contando con sus hermanos como primer filtro. Óliver resaltó la trascendencia de planificar el horizonte económico dada la brevedad de las carreras deportivas: "Hay que tener muy claro que la carrera del futbolista es corta, hay que tener diversificado".

Asimismo, valoró la estabilidad de sus fondos actuales expresando: "Ahora mismo tengo mis asesores. Todo lo he diversificado y por suerte pues he tenido una carrera muy buena. Mi salud financiera, por así decirlo, es muy buena".

Respecto a sus propiedades e inmuebles, el jugador mantiene una vida austera orientada a garantizar el bienestar futuro de su entorno.

En ese ámbito, sostuvo que "tengo una vida muy tranquila, no me privo de nada pero no tengo grandes caprichos. Tengo ya todo planificado por si en algún momento... para no tener ningún problema el día de mañana".

Además, pensando en su retiro, colabora en la firma publicitaria de un conocido para adquirir formación práctica.

Sobre sus aspiraciones tras colgar las botas, concluyó: "En México tengo una agencia de publicidad de un amigo mío, me deja a veces ir de becario y aprender y tal", añadiendo que "cuando deje el fútbol voy a elegir mis preocupaciones. Que sea por placer, que me motive".