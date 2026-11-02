Owono, portero del Andorra, fue muy fuerte al balón dividido y dejó muchos minutos de angustia con los jugadores rezando sobre el césped.

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, evacuado de urgencia en ambulancia tras recibir un rodillazo en el pecho

El partido de Segunda División entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado en el Heliodoro Rodríguez López, ha sido suspendido tras un escalofriante choque que dejó inconsciente al delantero local Jesús de Miguel.

El grave incidente, que desató una tremenda conmoción tanto en las gradas como en el césped, obligó a la evacuación urgente del jugador en camilla, mientras el guardameta visitante, Jesús Owono, veía la tarjeta roja directa.

El dramático lance se produjo en los instantes finales del encuentro, ya en el tiempo de añadido y con empate a dos en el marcador. En la disputa por un balón aéreo a la espalda de la defensa, más allá del centro del campo, Owono abandonó su área como último recurso para frenar el contragolpe.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

El portero andorrano arrolló de forma violentísima al atacante blanquiazul, que recibió un duro impacto y cayó fulminado al terreno de juego, perdiendo el conocimiento al instante.

Ante la alarmante escena, los futbolistas de ambos conjuntos reclamaron con desesperación la entrada inmediata de los servicios médicos. Tras ser atendido y estabilizado durante varios minutos de máxima tensión, De Miguel fue retirado del campo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Simultáneamente, el colegiado del encuentro, el madrileño Pérez Hernández, reunió a los capitanes y entrenadores de ambos equipos para comunicarles la decisión oficial de suspender el partido.

El delantero fue trasladado en camilla hasta una ambulancia medicalizada que aguardaba en los exteriores del estadio. Allí se encontraban, visiblemente afectados y con evidentes muestras de preocupación, el presidente del Tenerife, Felipe Miñambres, el máximo accionista del club, Rayco García, y varios compañeros del futbolista.

La angustiosa espera se prolongó durante cerca de un cuarto de hora. Finalmente, el vehículo abandonó el recinto rumbo a un centro hospitalario escoltado por los servicios médicos del conjunto isleño. El aspecto puramente deportivo quedó así completamente eclipsado por una fatídica jugada que conmocionó a todos los presentes en el Heliodoro.