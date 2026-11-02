China cumple el veto estatal a LaLiga y se ceba con el Real Madrid en las plataformas digitales, incluida la Champions

China ha cumplido el veto televisivo a LaLiga y el Real Madrid soporta un castigo añadido que alcanza a las plataformas digitales y a la Champions League.

El Racing-Real Madrid de este domingo no se emitió ni en la televisión estatal CCTV ni en Migu, el socio digital del campeonato español. El próximo encuentro europeo de los blancos tampoco aparece en la plataforma iQIYI, poseedora de los derechos de la Champions en el gigante asiático.

Las disculpas de Kylian Mbappé, del club blanco y de Javier Tebas no han bastado para cerrar la crisis por el meme de Mao Zedong.

La revisión de las programaciones chinas realizada por EL ESPAÑOL para este reportaje muestra el distinto alcance de las restricciones.

CCTV mantiene fuera al campeonato español; Migu conserva los demás encuentros ligueros, pero 'borra' al Madrid; e iQIYI anuncia los partidos de esta semana de Champions, incluidos los de los otros representantes españoles, salvo el AEK de Atenas-Real Madrid.

No es, por tanto, un apagón idéntico para todos: el conjunto blanco pierde presencia también donde sus rivales siguen teniendo pantalla.

Las comprobaciones corresponden a China continental, el territorio al que se refieren los derechos de Migu, no al conjunto de mercados audiovisuales de Hong Kong, Macao o Taiwán.

En las cadenas CCTV5, CCTV5+, CCTV16 y Live -vinculadas a la programación deportiva de la televisión estatal- no se vio ningún partido de LaLiga entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Sí figuraron en sus parrillas encuentros de las otras grandes ligas europeas: Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1.

Imagen promocional de Kylian Mbappé en una pista de fútbol en Pekín. EFE

El contraste con el fin de semana anterior, previo a la controversia, es visible: entonces se ofrecieron varios partidos españoles, en directo o repetidos, entre ellos el Real Madrid-Sevilla disputado una semana antes y el Levante-Barcelona de la jornada 5.

El compromiso de este lunes que cierra la jornada de Liga tampoco figura en la oferta: el Deportivo-Osasuna sigue fuera de la parrilla, aunque aún no se ha disputado.

CCTV no ofreció ninguno de los encuentros del viernes al domingo, incluido el Barcelona-Alavés, pero -salvo el Racing-Madrid- sí pudieron seguirse en Migu, lo que descarta una desaparición completa de LaLiga de todas las pantallas chinas.

El Madrid desaparece

El Racing-Real Madrid ha sido la excepción en Migu. Su ausencia, sin embargo, va más allá de esta jornada: al avanzar por las siguientes fechas de LaLiga tampoco aparecen los encuentros del equipo blanco.

En la portada del campeonato dentro de la plataforma destacan al Barcelona y al Atlético, sin espacio para un Real Madrid que sigue sin tener una fecha visible para su regreso a las retransmisiones.

También se ha reducido el acceso al pasado del club. Migu no muestra sus partidos de agosto y septiembre, mientras mantiene los de otros equipos con sus resultados, resúmenes o retransmisiones completas.

No se trata únicamente, por tanto, de un encuentro sin emitir, aunque la programación no permite establecer por sí sola cuánto durará la exclusión.

Migu no pertenece a CCTV. Es una plataforma de China Mobile que adquirió los derechos digitales exclusivos de LaLiga en China continental desde esta temporada hasta la 2029/30.

El acuerdo, anunciado el 3 de agosto, contempla los 380 partidos de cada campaña, además de resúmenes, vídeos bajo demanda y clips, mediante una combinación de contenidos gratuitos y de pago.

La ausencia del Madrid contrasta con esa oferta, pero sin el contrato íntegro no cabe concluir qué consecuencias jurídicas tendrá. Tampoco se ha comunicado una cancelación del acuerdo: excluir a un equipo de la programación no equivale a romper el contrato del campeonato.

La Champions tiene otro distribuidor diferente: la UEFA identifica a iQIYI como su operador en China continental.

En su calendario tampoco aparece el AEK-Madrid del miércoles 4 de noviembre, mientras sí están los demás encuentros de la jornada de esta semana incluidos los de los otros cuatro conjuntos españoles (Barça, Atleti, Villarreal y Betis).

El castigo rebasa así la competición presidida por Tebas y afecta también al siguiente compromiso europeo de los blancos, sin que esa ausencia equivalga a un anuncio formal de veto permanente.

Del meme al conflicto

El origen está en una intervención de Mbappé en el programa francés The Bridge. Preguntado por el meme sobre sí mismo que más le divertía, recordó un montaje que colocaba su rostro sobre otro personaje, al que describió como un "dictador chino".

No mencionó a Mao Zedong por su nombre, aunque la imagen permitía identificar al fundador de la República Popular. La broma remitía a los montajes que caricaturizan la supuesta influencia del delantero en las decisiones de sus clubes.

La difusión del fragmento desencadenó la reacción institucional y empresarial. China Media Group, matriz de CCTV, suspendió desde el lunes 26 las retransmisiones de LaLiga, los encuentros con participación de Mbappé y sus anuncios publicitarios.

El meme con el rostro de Mbappé en la cara de Mao Zedong. Redes sociales

La federación china exigió explicaciones al jugador y al Madrid, mientras Dongpeng, Mengniu y Milkground pusieron fin a sus acuerdos comerciales con el francés. Las tres rupturas afectan a los contratos personales del delantero, no al conjunto de los patrocinios del club.

Mbappé se disculpó el martes mediante un comunicado en francés, chino e inglés, en el que reconoció el daño causado y negó cualquier intención de ofender. LaLiga también pidió perdón y anunció un protocolo de sensibilización y comunicación con clubes y jugadores.

Tebas activó un equipo de crisis y se reunió el miércoles con el embajador chino en España, Yao Jing, según anunció en sus redes sociales.

El Madrid publicó su disculpa el miércoles 28, expresó su respeto por China y se sumó al arrepentimiento del futbolista.

Para entonces, la presión había alcanzado a sus socios: China Daily informó de que Hisense había trasladado una protesta a la dirección del club, que respondió anunciando una revisión interna. Esa comunicación no suponía la ruptura del patrocinio.

Pekín recibió las disculpas, pero no anunció por ello la retirada de las restricciones. CCTV indicó que valoraría los actos posteriores, además de las palabras; el Ministerio de Exteriores afirmó que tomaba en serio las disculpas, sin anunciar el levantamiento de las medidas.

Las críticas de medios como Global Times insistieron en la responsabilidad del club y en la necesidad de una respuesta formal.

Desde Madrid, José Mourinho defendió el sábado la reacción del jugador y de la entidad: "De nuestra parte ya está, no tenemos nada más que hacer".

Las parrillas muestran, sin embargo, que la controversia continúa teniendo consecuencias: LaLiga sigue ausente de la televisión estatal y el Madrid tampoco recupera su lugar en los calendarios digitales revisados.

No hay una fecha pública de regreso a CCTV ni una duración confirmada para la exclusión del club.