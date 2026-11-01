Sergio Canales, 35 años, sobre sus propiedades: "Tengo una clínica de recuperación en Valencia y abrí otra en México"

Sergio Canales ha construido un recorrido profesional repleto de vivencias dentro y fuera del terreno de juego. El futbolista cántabro dio el salto a la primera línea mediática muy joven al ser contratado por el Real Madrid en 2010, tras deslumbrar en sus primeros pasos como profesional.

Después de una dilatada trayectoria en la élite del fútbol europeo y de un enriquecedor periplo por el fútbol mexicano militando en los Rayados de Monterrey, el mediapunta ha cerrado el círculo al regresar al club de sus orígenes, el Racing de Santander.

A sus 35 años, Canales combina su desempeño competitivo sobre el césped con una faceta emprendedora fuertemente vinculada a su experiencia personal con la salud física y el rendimiento deportivo.

A lo largo de su carrera, el centrocampista ha tenido que superar varias lesiones de gravedad que le obligaron a redescubrir la preparación física y el cuidado del cuerpo.

Esta vivencia impulsó su interés por invertir en proyectos de salud e inmuebles comerciales enfocados en el bienestar integral. En una charla concedida al pódcast El camino de Mario, presentado por el exfutbolista Mario Suárez, el jugador santanderino detalló sus iniciativas empresariales.

Refiriéndose a sus propiedades e inversiones en el ámbito del alto rendimiento, Canales declaró literalmente: "Tengo Breakers en Valencia, que es un poco una clínica de recuperación de lesiones con gente que me ayudó a mí también a recuperarme las lesiones y que la verdad que estoy muy agradecido a ellos; y en Monterrey hemos abierto Raíces con unos socios de México, también con mi mujer, que ahí pues es un poco recovery con sauna".

El proyecto emprendido en suelo mexicano trasciende la concepción tradicional de un centro de entrenamiento. Según explicó en la citada entrevista, el espacio habilitado en Monterrey fue diseñado como un inmueble polivalente enfocado en la recuperación física y el trabajo dinámico.

Sergio Canales, en el Racing de Santander. Europa Press

La propiedad cuenta con zonas de cafetería, gimnasio y salas privadas equipadas con tecnología de vanguardia. En sus propias palabras durante el programa, el recinto dispone de "reservados de sauna y agua fría", "cámara hiperbárica", "luz roja", "terraza" y "piscinas de magnesio para recuperar".

Para el deportista, este tipo de instalaciones representa una respuesta práctica a las exigencias actuales, combinando el descanso corporal con el entorno laboral.

Además de sus centros de recuperación, el futbolista ha diversificado su patrimonio mediante participaciones en plataformas digitales como la firma Drafteados.

Para el cántabro, la puesta en marcha de estos recintos responde a una búsqueda constante de equilibrio personal y a la preparación para cuando decida colgar las botas.

Tras su estancia en el fútbol azteca, donde disfrutó de la intensidad y verticalidad del juego, el jugador ha regresado a Santander para aportar su veteranía al Racing.

En esta nueva etapa en Cantabria, el veterano futbolista aplica a diario la misma filosofía que promueve en sus centros, demostrando que la madurez física y mental se proyecta tanto en los negocios como en el terreno de juego.