Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mbappé en El Clásico. Reuters

El Real Madrid, ante el primer 'Tourmalet' de la temporada: tres partidos en seis días y "los grandísimos regalos" de LaLiga

Santander

Real Madrid

El Real Madrid afronta su primera gran prueba de resistencia de la temporada. Después de imponerse al Barça en el Clásico y recortar tres puntos a su máximo rival en la lucha por LaLiga, los de José Mourinho se enfrentan a una semana de máxima exigencia: tres partidos, los tres fuera del Bernabéu y apenas seis días para afrontarlos.

Un calendario que no ha gustado nada al portugués, que este sábado, en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Racing, ha vuelto a cargar contra la distribución de los horarios con una irónica referencia a los "grandísimos regalos" que recibe su equipo.

La travesía comenzará hoy en Santander, donde el Real Madrid se medirá al conjunto cántabro a partir de las 16:15 horas. Apenas tendrá tiempo para recuperar fuerzas antes de poner rumbo a Grecia, donde le espera el AEK de Atenas el miércoles 4 de noviembre a las 18:45 horas. La exigente semana terminará en Mestalla, frente al Valencia, el sábado 7 a las 21:00 horas.

Tres compromisos lejos del Bernabéu en un margen muy reducido y con el último parón de selecciones de la temporada en el horizonte. Una acumulación de encuentros que Mourinho considera especialmente perjudicial por la falta de descanso y por la sucesión de desplazamientos.

De hecho, el entrenador lleva varias semanas mostrando su disconformidad con una planificación que, a su juicio, podría haberse organizado de otra manera, especialmente en lo que respecta al partido contra el Valencia, que entiende que debería haberse disputado el domingo.

Mourinho señala al calendario

El portugués ha reconocido la dificultad que supone afrontar tantos partidos consecutivos fuera de casa, especialmente por el ambiente que esperan encontrar sus jugadores en cada estadio.

"Obviamente es peligroso. Cada partido lo es, sea en casa o fuera. Pero obviamente que debes añadir al público adversario en las salidas. Que los rivales se sienten más cómodos con su gente", ha explicado, poniendo también el foco en la dificultad de visitar a un Racing que todavía no conoce la derrota en El Sardinero.

La situación tampoco será sencilla en Atenas. El AEK llegará al encuentro europeo después de disputar el derbi contra el Panathinaikos, un partido que, en palabras del entrenador madridista, puede dejar al rival "feliz o en crisis".

Mourinho, en rueda de prensa. Europa Press

A ello se sumará el viaje y el escaso margen de recuperación, ya que el Real Madrid jugará el miércoles y regresará el jueves por la mañana.

Sin embargo, el principal enfado del entrenador del Real Madrid tiene que ver con los horarios: "Deberíamos haber jugado ayer y jugamos mañana; deberíamos haber jugado el domingo el Valencia y jugamos el sábado. Metes dos días menos y concentras tres partidos en siete días", ha lamentado.

Y ha rematado su crítica con una frase cargada de ironía: "Es un grandísimo regalo que nos hacen, sea de LaLiga o de las teles, no lo sé. Pero es un regalo que tenemos que afrontar y ojalá los de regalo estén tristes".

Pese a su evidente malestar, Mourinho ha apelado a la capacidad de respuesta de sus jugadores para superar una semana que considera especialmente complicada.

"Será difícil, pero ahí está nuestra resiliencia. Nuestra voluntad de ser inteligentes. Pero difícil es; muy difícil", ha señalado, antes de calificar como "casi única" la situación de encadenar cuatro partidos consecutivos fuera de casa -contando El Clásico-.

Más allá de la polémica con el calendario, el Real Madrid afronta esta semana con el objetivo de prolongar su mejor dinámica de la temporada.

Los blancos acumulan cinco partidos consecutivos ganando, una racha que les ha permitido mantenerse bien posicionados en la Champions League y, al mismo tiempo, no descolgarse de la pelea por el campeonato doméstico.

La victoria en el Clásico ha supuesto un impulso importante para los de Mourinho, que han recortado distancias con el Barça y afrontan ahora un tramo de calendario en el que, sobre el papel, tendrán más encuentros favorables.

De hecho, el equipo ya se ha enfrentado a prácticamente todos los rivales más fuertes de LaLiga.

No hay respiro

Una vez superado este primer 'Tourmalet', llegará el parón de selecciones y, a continuación, el Real Madrid enlazará tres partidos consecutivos en el Bernabéu: Celta, PSV y Alavés.

Después tendrá que visitar San Mamés para enfrentarse al Athletic, antes de viajar a Londres y medirse al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, el próximo 9 de diciembre.

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol de Mbappé en El Clásico. Reuters

Pero antes de pensar en ese exigente calendario, el equipo blanco deberá superar una semana que pondrá a prueba su fondo físico. Racing, AEK y Valencia esperan en apenas seis días.

Tres desplazamientos, tres escenarios diferentes y un Mourinho que ya ha dejado claro que no está dispuesto a pasar por alto los "grandísimos regalos" del calendario.