José Mourinho, 63 años: "Habría sido infeliz si hubiera vivido solo en una casa. Tenía que limpiar y no quería"

"¿Comprar una casa? No lo sé, no lo sé…". José Mourinho no tenía nada claro qué hacer con su situación residencial durante su etapa en Manchester.

El entrenador portugués llevaba ya un tiempo instalado en un hotel, pero no terminaba de convencerse de dar el paso de adquirir una vivienda propia en la ciudad inglesa.

Una situación que refleja uno de los principales inconvenientes a los que se enfrentan los deportistas y entrenadores de élite: la posibilidad de cambiar de destino profesional cada pocas temporadas dificulta establecerse de manera permanente en un mismo lugar.

Pep Guardiola, por ejemplo, había explicado tiempo atrás que había optado por comprar viviendas en algunas de las ciudades en las que había residido por motivos laborales. Mourinho, sin embargo, tenía una filosofía diferente.

En 2016 se trasladó a Manchester mientras su mujer y sus hijos permanecían en Londres. Lo que inicialmente iba a ser una estancia provisional en el hotel The Lowry terminó prolongándose durante dos años y medio.

Una experiencia que, lejos de resultarle incómoda, acabó convirtiéndose en la solución que mejor se adaptaba a sus circunstancias.

José Mourinho, en el banquillo del Real Madrid. EFE

El técnico portugués, que actualmente dirige al Real Madrid, explicó en su momento que su familia estaba plenamente asentada en Londres y que no tenía intención de obligarla a cambiar de vida por sus compromisos profesionales.

Sus hijos estudiaban allí, tenían sus amistades y habían encontrado su estabilidad, por lo que trasladarse nuevamente no entraba en sus planes. Ante esta situación, Mourinho decidió buscar una alternativa que le permitiera continuar trabajando en Manchester sin alterar la vida de los suyos.

"Habría sido infeliz si hubiera vivido solo en una casa", reconocía el entrenador al explicar los motivos de su decisión. "Tenía que limpiar y no quería; tenía que planchar y no sé cómo; si hubiera tenido que cocinar, habría hecho solo huevos fritos con salchichas porque es lo único que sé hacer".

Su escasa experiencia en las tareas domésticas también influyó en su elección. Para alguien acostumbrado a vivir entre hoteles y concentraciones, disponer de todos los servicios sin tener que preocuparse por las obligaciones de una vivienda suponía una ventaja considerable.

Mourinho estaba convencido de que alojarse en un hotel era mucho más práctico que instalarse por su cuenta en un apartamento. "Era un piso, pero con un 'tráeme un café con leche, por favor', o 'no quiero bajar a cenar, tráeme la cena'. Lo tenía todo y, si hubiera estado solo en un apartamento, habría resultado todo más difícil. Estaba bien", explicaba en unas declaraciones recogidas por el periódico Sport.

Además, las visitas frecuentes de su familia a Manchester hacían que la distancia fuera más llevadera.

La decisión también respondía a una nueva etapa personal. Sus hijos habían crecido y ya no podían acompañarle en cada cambio de equipo, como habían hecho durante sus primeros años de carrera. "Así que están en una edad en la que ya no pueden perseguirme como antes", señalaba Mourinho.

El entrenador reconocía que, por primera vez, su familia estaba viviendo de una manera diferente y que todos tenían que acostumbrarse a esa nueva realidad.

"Por primera vez, la familia vive de una manera diferente. Intentamos asimilarlo, intentamos ver la evolución de nuestros sentimientos y cómo afrontamos la situación", explicaba.

Pese a todo, el portugués entendía que sus hijos tenían motivos de sobra para permanecer en Londres. "Pero la realidad es que mi hija cumplirá 20 años la semana que viene. Mi hijo cumplirá 17 en un par de meses. Son muy estables... universidad en Londres, fútbol en Londres, amigos», añadía en una entrevista concedida a Sky Sports.

Por aquel entonces, Mourinho tampoco descartaba por completo la posibilidad de adquirir una propiedad en Manchester, aunque dejaba claro que no estaba dispuesto a comprar una de las grandes mansiones que algunos medios le atribuían.

"Pero tal vez, si consigo un buen apartamento... no esas casas enormes que dice la prensa que voy a comprar. ¡Jamás compraría eso! Pero si encuentro un apartamento bonito con buena conexión entre el garaje y el piso, tal vez lo haga... ¡Pero no sé cocinar!", concluía.