El éxito de Thibaut Courtois (34) fuera del fútbol: su sociedad para invertir en rehabilitación, venta y alquiler de inmuebles

Thibaut Courtois lleva años construyendo una trayectoria empresarial paralela a la deportiva.

El portero del Real Madrid figura como socio único y administrador único de One TM Financial Investments SL, una compañía nacida en 2019 con actividad inmobiliaria que, con el tiempo, ha incorporado vínculos con otros negocios.

Sus estatutos contemplan desde la rehabilitación de edificios hasta su venta y alquiler, aunque la documentación abierta no permite cuantificar las ganancias obtenidas con estas operaciones.

El origen de la empresa se remonta al 25 de noviembre de 2019, fecha de inicio de sus operaciones. Entonces se llamaba Roncal Real Estate y arrancó con un capital social de 3.000 euros.

La inscripción de Courtois como propietario único y administrador quedó registrada el 19 de diciembre de aquel año. Esa aportación inicial no equivale al valor de sus propiedades ni al desembolso total realizado posteriormente.

Su ámbito de actuación es amplio. Además de promover nuevas construcciones, la sociedad puede reformar, conservar y explotar inmuebles. El objeto social incluye edificios residenciales y urbanizaciones, pero también instalaciones industriales, hoteles y centros sanitarios, deportivos o educativos.

No obstante, esa enumeración establece las actividades que puede desarrollar: no acredita que haya invertido en todas ellas ni que disponga de una cartera de activos de cada categoría.

Thibaut Courtois, con el Real Madrid. Europa Press

La empresa cambió de nombre

El 27 de junio de 2022 se inscribió el cambio de denominación a One TM Financial Investments. No nació otra compañía: continuó la misma sociedad, domiciliada en Madrid y clasificada en los directorios empresariales dentro de la promoción inmobiliaria.

La nueva identidad aparece después en distintas iniciativas que amplían el mapa de intereses del futbolista.

En octubre de 2022 fue nombrada administradora única de Be The One VIP Sports Experience. En julio de 2023 pasó a figurar como propietaria única y administradora de TC Racing, con el propio Courtois como representante.

Un año después, en junio de 2024, se registró su condición de socio único de La Gazuela Inversiones. La actividad registral continuó en 2025. En noviembre, One TM fue designada administradora única de NXTPLAY Capital.

El movimiento más reciente localizado directamente en su ficha es el nombramiento de Asier Urbina Pérez como apoderado solidario, inscrito el 18 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 26. Urbina ya figuraba entre sus representantes desde años anteriores.

La principal incógnita está en los resultados. Axesor identifica las cuentas de 2024 como el último depósito disponible, pero su resumen no muestra el balance completo ni la cuenta de pérdidas y ganancias. Tampoco ofrece un listado de edificios, ingresos por alquiler o plusvalías por ventas que permita medir el rendimiento del negocio inmobiliario.

Courtois dispone, por tanto, de una estructura empresarial cuyo recorrido registral se acerca a los siete años.