Kylian Mbappé, en la gala del Balón de Oro. Reuters

Los votos que hicieron perder el Balón de Oro a Mbappé: tres países no le metieron en el top 10 y fue séptimo seis veces

A Kylian Mbappé le faltaron 28 puntos para conquistar el Balón de Oro. Harry Kane terminó con 1.055 y el delantero del Real Madrid, con 1.027.

Una distancia mínima que convierte cada papeleta en materia de discusión, especialmente las de los tres periodistas que dejaron al francés fuera de sus diez elegidos y las de otros seis que lo colocaron séptimo.

El desglose permite localizar los apoyos más débiles de su candidatura. Los representantes de Grecia, Ucrania y Escocia no concedieron ningún punto a Mbappé.

En el extremo contrario, 23 periodistas lo eligieron como ganador. Entre ambos grupos aparece el grueso de una votación que lo situó entre los cinco mejores en 90 de las 100 papeletas.

Las tres exclusiones destacan precisamente por ese contraste. Mientras casi todo el jurado reservó al atacante una posición relevante, esos tres votantes encontraron diez candidatos por delante de él.

No fueron simples discrepancias sobre quién merecía ganar, sino valoraciones muy alejadas de la clasificación definitiva.

El siguiente foco está en Argelia, Austria, Dinamarca, Gabón, Noruega y El Salvador. Sus representantes colocaron a Mbappé séptimo, una posición premiada con cuatro puntos.

Harry Kane celebra la victoria en el Balón de Oro. EFE

Entre los seis le aportaron 24, menos de los que recibió de dos periodistas que lo situaron primero. Irlanda completó el grupo de papeletas más discretas para el francés: fue el único país cuyo representante lo dejó sexto.

El 1º puesto fue la diferencia

Sin embargo, explicar la derrota únicamente desde esos votos sería incompleto. Kane reunió 40 primeras posiciones, frente a las 23 de Mbappé.

Esa ventaja permitió al inglés sumar 600 puntos como primera elección, mientras el francés consiguió 345 por esa vía. En el resto de posiciones, Mbappé recuperó 227 puntos, pero no logró neutralizar la diferencia.

El madridista acumuló 24 segundos puestos y 17 terceros. En total, apareció en el podio de 64 periodistas. Fue una candidatura sostenida por muchas valoraciones altas, aunque con menos primeras elecciones que la del ganador.

La suma final dejó al descubierto cuánto pesaban tanto los apoyos entusiastas como las papeletas más desfavorables.

¿Habrían bastado las tres exclusiones para cambiar el desenlace? Depende de dónde se hubiera colocado a Mbappé. Incluirlo quinto en las tres listas habría añadido 21 puntos: todavía habría perdido por siete.

Situarlo cuarto le habría dado 24, insuficientes también. Solo tres terceros puestos, con 30 puntos adicionales, lo habrían llevado por delante, siempre que Kane mantuviera intacta su puntuación.

También los seis séptimos puestos ofrecen una medida del margen. Si esos periodistas lo hubieran considerado tercero, Mbappé habría sumado 36 puntos más. El resultado habría cambiado bajo la misma condición: que el total del inglés no se modificara.

Ninguno de estos cálculos demuestra que los jurados debieran haber votado de otra manera. Tampoco permite atribuirles una intención contra el francés.

Sí muestra la fragilidad del resultado: Mbappé tuvo respaldo suficiente para disputar el premio hasta el último punto, pero sus numerosas posiciones altas no compensaron la ventaja de Kane en primeros puestos. Las nueve papeletas más severas dejaron muy poco espacio para remontar.