Mourinho, "boquiabierto" con el puesto de Bellingham en el Balón de Oro y orgulloso de la "clase" de Mbappé con China

José Mourinho reconoció su decepción por el desenlace del Balón de Oro, celebró el reconocimiento a Harry Kane y reservó su mayor sorpresa para la undécima posición de Jude Bellingham.

En la víspera de la visita al Racing, el entrenador del Real Madrid también respaldó a Kylian Mbappé por su respuesta a la polémica con China. El portugués destacó la madurez del delantero para afrontar ambos episodios y se mostró satisfecho con la reacción del jugador y del club.

"Lo que me ha dejado más boquiabierto es Jude Bellingham como 11º. No comments. Terminamos aquí", zanjó Mourinho. No desarrolló sus objeciones al resultado del centrocampista, pero dejó clara su disconformidad después de abordar con más matices la victoria de Kane sobre Mbappé.

El técnico separó su frustración como entrenador del francés del afecto que conserva por el delantero inglés, con quien ha compartido vestuario. "He tenido el privilegio de trabajar con Harry, y es un gran jugador, un gran profesional y una gran persona", explicó.

"Dentro de la frustración de que mi jugador no ha ganado, tengo que ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry". Mourinho consideró el premio una recompensa a su trayectoria. "Lo merece a sus años, es una guinda a su carrera", afirmó, antes de reivindicar a su atacante: "Kylian es Kylian. Es único".

Para sostener esa valoración recurrió a los Mundiales: "Tenemos un Balón de Oro cada temporada, aunque hay gente que ha repetido, pero mejor jugador de la historia de los Mundiales hay sólo uno".

Respaldo a Mbappé y al club

La otra defensa del francés llegó al hablar de China. Mourinho evitó prolongar la controversia y puso el acento en la respuesta de las partes implicadas. "Mi club es el Real Madrid y mi jugador es Mbappé. Han tenido la clase de tener una reacción inmediata. Como entrenador, me siento muy representado tanto por mi club como por mi jugador", aseguró.

No planteó medidas adicionales. Al contrario, dio por agotado el margen de actuación después de elogiar la actitud del delantero: "Le he visto a un nivel muy grande de responsabilidad. Ya no tenemos más que hacer".

Kylian Mbappé, celebrando durante El Clásico. Reuters

Su diagnóstico sobre cómo ha gestionado estos días combinó confianza y reconocimiento personal. "Kylian es muy inteligente, muy maduro, con un nivel de autoestima muy alto y, al mismo tiempo, tiene clase", señaló.

Esa consideración también la trasladó al premio: "En el modo en el que ha interpretado el Balón de Oro sólo he visto clase y respeto". "Una cosa es saber que tú eres el mejor y otra tener el respeto por alguien que ha hecho mucho por ganar el trofeo", añadió.

Sobre la controversia con China, amplió la reflexión al riesgo de las intervenciones públicas: "Son los peligros del mundo de hoy, donde muchas veces lo mejor que puedes hacer es no abrir la boca".

Del Clásico a Santander

La comparecencia también sirvió para rebajar la euforia posterior al triunfo en Barcelona. Mourinho valoró la estabilidad emocional de una plantilla joven y aseguró que había encontrado concentración en el trabajo después de la celebración.

"Nuestro objetivo de temporada no es ganar al Barcelona un partido, nuestro objetivo es ganar el campeonato", recordó.

Ese propósito afronta ahora una secuencia que el entrenador considera especialmente exigente. Advirtió de la fortaleza del Racing como local, del compromiso ante el AEK y de la experiencia de Javier Aguirre, el técnico del Valencia. Tres partidos en seis días que pondrán a prueba la capacidad de respuesta del grupo.

La distribución de las fechas provocó su intervención más irónica. "Deberíamos haber jugado hoy y jugamos mañana, deberíamos jugar el próximo domingo y jugamos el sábado. Es un grandísimo regalo que nos hacen, sea de LaLiga o de las teles", protestó.

Su respuesta al calendario fue desafiante: "Tenemos que afrontarlo y a ver si los dejamos tristes".

Valverde descansará

La acumulación de encuentros también condicionará las alineaciones. Mourinho adelantó que Valverde no será titular ante el Racing y que el lateral lo ocupará Trent o Dumfries. Reconoció que le incomoda desplazar a los especialistas de una posición, aunque defendió la prioridad del colectivo.

"He tenido una buena aceptación por parte de Trent y de Dumfries cuando le hemos explicado que era una decisión por el equipo y no contra los jugadores", explicó. A ambos les garantizó oportunidades durante el próximo tramo.

El portugués rechazó, además, la existencia de una alineación inamovible. En ese contexto situó a Vinicius, disponible en Champions y sancionado en Liga. "Lo quiero, lo quiero mucho, y quiero que acabe rápido esta sanción. Lo quiero y lo necesito", afirmó, sin prometerle la titularidad cuando regrese.

Tampoco aceptó que su presencia perjudique el equilibrio. Mourinho defendió un modelo capaz de absorber cambios sin perder consistencia, la misma continuidad que pretende mantener después del Clásico y antes de otra salida exigente.