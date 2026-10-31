Marcelo Vieira (38), sobre sus propiedades: Tengo varios inmuebles y vivo muy bien, no voy a mentir"

Marcelo ha sabido aprovechar los ingresos generados durante su carrera para construir un patrimonio que va mucho más allá del terreno de juego.

El brasileño, que durante 16 temporadas defendió la camiseta del Real Madrid, ha diversificado sus negocios entre el mundo del deporte, la representación de futbolistas y las inversiones inmobiliarias.

Una estrategia con la que busca mantener y hacer crecer su fortuna más allá de su etapa como futbolista profesional.

A sus 38 años, el antiguo lateral izquierdo madridista se ha involucrado en diferentes proyectos empresariales, con especial atención al sector inmobiliario.

Una faceta que él mismo dejó entrever a comienzos de 2025 durante su visita a La Revuelta, el programa presentado por David Broncano en Televisión Española. Como es habitual, el presentador le preguntó por su patrimonio y el brasileño reconoció que había conseguido reunir una importante fortuna gracias a su trayectoria deportiva y sus diferentes negocios.

"No hay una cifra... He estado 16 años en el Madrid, tengo el club América de Natal en Brasil, también varios inmuebles... Una cifra creo que no la sé exactamente. Vivo muy bien, no te voy a mentir", confesó Marcelo ante Broncano.

Una respuesta con la que evitó concretar el valor de su patrimonio, aunque sí confirmó que cuenta con varias propiedades inmobiliarias y participaciones empresariales que complementan los ingresos obtenidos durante su carrera.

Marcelo Vieira.jpg Sergio R Moreno Gtres

Su relación con el mercado inmobiliario también se ha traducido en operaciones concretas en Madrid. En 2023, cuando todavía no había anunciado el final de su trayectoria como futbolista, Marcelo adquirió un edificio situado en el número 7 de la plaza de la República Argentina, en el barrio de El Viso.

La operación incluía cinco viviendas y cuatro plazas de garaje, una inversión que el brasileño canalizó a través de Belluly S.L., sociedad de la que figura como administrador único.

Sin embargo, la compra no respondía únicamente a una estrategia de acumulación de propiedades destinadas al alquiler. El edificio se convirtió en la sede de uno de sus proyectos empresariales más personales: Espacio Doze.

La iniciativa, impulsada junto a su mujer, está relacionada con el bienestar y la salud, con servicios centrados en el entrenamiento físico y la nutrición. Su nombre tampoco es casualidad, ya que hace referencia al dorsal número 12 que Marcelo lució durante buena parte de su etapa en el Real Madrid.

El centro se encuentra, además, en las proximidades del estadio Santiago Bernabéu.

Este proyecto forma parte de una estructura empresarial más amplia, Group Doze, el holding creado por el exfutbolista para gestionar diferentes iniciativas vinculadas al deporte y los negocios.

Entre sus actividades destaca la gestión de entidades deportivas y la representación de futbolistas, una faceta en la que también participa su entorno familiar. Entre otros, la agencia representa a Enzo, hijo del propio Marcelo, que ha comenzado a desarrollar su carrera en el fútbol.

El brasileño también ha mantenido su vinculación con el mundo del fútbol a través de inversiones en clubes. En los últimos años adquirió Azuriz, una entidad brasileña con la que amplió su presencia en la gestión deportiva y empresarial.

A este proyecto se suma su relación con América de Natal, club que también mencionó durante su intervención televisiva al hablar de sus negocios.

De esta manera, Marcelo ha construido un modelo empresarial que combina diferentes sectores y que tiene en el inmobiliario uno de sus pilares.

La compra de propiedades, la creación de espacios dedicados al bienestar y la participación en proyectos deportivos forman parte de una estrategia de diversificación con la que el brasileño pretende dar continuidad a su actividad económica después de colgar las botas.

Su confesión en La Revuelta dejó una de las pocas referencias públicas a la dimensión de su patrimonio. Sin ofrecer cifras concretas, Marcelo reconoció que cuenta con varios inmuebles y que su situación económica le permite vivir con comodidad.

Una muestra de cómo el exjugador del Real Madrid ha transformado los años de éxito sobre el césped en diferentes oportunidades de negocio, con el ladrillo y el deporte como protagonistas de su nueva etapa.