Iago Herrerín, 38 años, sobre sus propiedades: "Siempre fui del ladrillo. Lo que invertí está tranquilo en las casas que tengo"

El experimentado guardameta Iago Herrerín repasó de forma pormenorizada sus decisiones patrimoniales y su visión financiera durante una extensa conversación concedida al podcast Offsiders.

A lo largo de la entrevista, el portero bilbaíno analizó el modo en que ha administrado los recursos económicos cosechados a lo largo de su dilatada trayectoria deportiva en la élite profesional para garantizar su propio bienestar de cara al futuro retiro de las canchas.

Lejos de inclinarse por el consumo desenfrenado que a menudo salpica el entorno futbolístico, el veterano arquero apostó desde sus inicios por una estrategia caracterizada por la contención y el pragmatismo financiero.

Al evocar las pautas transmitidas por sus progenitores en sus comienzos como deportista, reveló un consejo clave recibido en su hogar para encarar su porvenir laboral: "Una de las verdades de mi padre siempre ha sido: 'cuando acabes tu carrera, que tengas todo pagado'".

Siguiendo de forma rigurosa esa pauta de prudencia familiar, el guardameta canalizó progresivamente sus ahorros hacia la adquisición de bienes inmuebles, eludiendo productos financieros arriesgados o inversiones de elevada complejidad.

Explicando su manifiesta preferencia por la propiedad inmobiliaria tanto en el norte peninsular como en la capital española, el futbolista señaló que "siempre he sido de tener en ladrillo. Tengo una casa aquí en Madrid, tengo casas en Castro [Castro-Urdiales, Cantabria], tengo la mía y siempre ha sido en base a eso".

Disponer de ese sólido patrimonio residencial le otorga una notable calma emocional mientras sopesa sus próximos pasos competitivos en el balompié profesional.

Iago Herrerín, en el podcast Offsiders. Captura de pantalla

El portero enfatizó la certidumbre que le reporta haber destinado sus ganancias a activos estables: "Con las casas que tengo y eso, pues al final [el dinero] lo tengo ahí invertido y ahí lo tengo bastante tranquilo".

Asimismo, valoró el importante respaldo que supone contar con activos inmobiliarios propios para afrontar cualquier contratiempo personal o laboral: "El tener ese colchón de decir: 'Mira, yo mi casa para vivir la tengo ya y el resto, si pasa algo, lo tengo ahí y no hay un problema'".

De igual modo, el deportista aclaró que, aunque jamás ha escatimado en gastos recreativos con sus allegados o en veladas gastronómicas, nunca incurrió en conductas irresponsables con su capital.

Según manifestó en el programa, procuró mantener un equilibrio constante en sus hábitos cotidianos: "Siempre he sido una persona que entre comillas no se ha privado de nada, pero con cabeza. En ese sentido no he sido derrochador".

Finalmente, tras competir en ligas diversas en Arabia Saudí, Chipre o Colombia, Herrerín continúa buscando proyectos deportivos acordes a sus ambiciones. Esta temporada milita en el Penya Encarnada, de la primera división de Andorra.

Con la serenidad que le proporciona su estabilidad económica y el firme deseo de seguir bajo palos, concluyó que su prioridad es "seguir jugando, el cuerpo me pide a mí jugar; para competir fuerte, para estar bien, para disfrutar de estos años".