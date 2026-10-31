Flick marca la hoja de ruta para levantar al Barça: recuperar la frescura, corregir los ajustes defensivos y volver a ganar

Barcelona

Alavés

La actividad volvió el miércoles a 'Can Barça' después de que Hansi Flick les diera a sus jugadores dos jornadas de descanso con un objetivo claro: dejar atrás la semana más complicada de la temporada hasta el momento.

El conjunto azulgrana no logró superar dos compromisos de máxima exigencia frente al PSG y al Real Madrid. El Barça cayó en París y también en el Clásico disputado en la Ciudad Condal, dos tropiezos consecutivos que han cambiado por completo el ambiente alrededor del equipo.

En un club acostumbrado a pasar de la euforia a la preocupación en cuestión de días, las nueve victorias seguidas que habían impulsado el optimismo han dado paso a las primeras dudas.

Flick tiene ahora el reto de recuperar la confianza y encontrar soluciones cuanto antes, especialmente porque el calendario no concederá tregua hasta que termine el año. A su favor cuenta con un punto de partida importante: el Barça sigue siendo líder de LaLiga.

La primera oportunidad para cambiar la dinámica llegará hoy frente al Alavés. El conjunto vitoriano no ha conseguido ganar lejos de Mendizorroza y únicamente ha sumado dos empates como visitante, ante el Rayo Vallecano y el Athletic Club.

El encuentro ante los babazorros será también el comienzo de una sucesión de compromisos de mucha dificultad. Dentro de una semana llegará la visita del Aston Villa y, a continuación, el Barcelona tendrá que desplazarse al Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid.

Una serie de partidos que volverá a poner a prueba al equipo, con un nivel de exigencia similar al que acaba de afrontar.

Un calendario que aprieta

Después de ese desplazamiento a Madrid llegará el segundo parón internacional de la temporada. En el club esperan que la pausa transcurra sin nuevos contratiempos físicos, ya que el tramo final del año volverá a estar cargado de partidos importantes.

Antes de despedir 2026, los azulgranas deberán enfrentarse de nuevo al Atlético, en este caso en un encuentro adelantado por la disputa de la Supercopa, y recibirán al Manchester City apenas una semana después.

Hansi Flick, en El Clásico. Reuters

Tras la derrota en el Clásico, Flick señaló la "falta de frescura" como uno de los factores que habían condicionado al equipo. El alemán también volvió a referirse al episodio del viaje de regreso desde Sevilla, cuando la expedición permaneció cerca de tres horas dentro del avión a la espera de que mejoraran las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de El Prat.

Finalmente, el equipo tuvo que pasar la noche en Sevilla, una posibilidad que inicialmente contemplaba el entrenador, pero que no convencía a los capitanes, partidarios de regresar a Barcelona cuanto antes.

Flick entendió que aquella situación había perjudicado el descanso de sus futbolistas y que sus consecuencias pudieron apreciarse tanto en el duelo contra el PSG como en el enfrentamiento ante el Real Madrid.

Por ese motivo, una de las primeras decisiones del alemán después del Clásico fue conceder dos días libres a la plantilla para facilitar su recuperación.

No obstante, el desgaste físico no explica por sí solo los problemas que ha mostrado el equipo en sus dos últimos encuentros. Flick también tendrá que intervenir en aspectos puramente futbolísticos.

Tanto frente al Paris Saint-Germain como ante el Real Madrid, el Barcelona concedió demasiado y perdió el control de determinadas fases del juego.

El centro del campo tampoco consiguió imponer el ritmo habitual y, por primera vez, Pedri y Rodri no lograron ejercer el dominio que había caracterizado al equipo durante buena parte del curso. Recuperar el equilibrio entre líneas y corregir las concesiones defensivas se presenta, por tanto, como otra de las prioridades del entrenador.

Flick tiene deberes

El margen de maniobra del técnico, sin embargo, está condicionado por las numerosas bajas que afectan especialmente a la defensa.

Las lesiones han reducido las alternativas disponibles y la profundidad de la plantilla apenas ha ganado efectivos con la vuelta de Frenkie de Jong, que el pasado domingo disputó sus primeros minutos después de cuatro meses apartado de los terrenos de juego.

En este contexto, Flick podría plantearse repartir más los esfuerzos y dar protagonismo a futbolistas que hasta ahora han tenido menos continuidad, como Balde, Gavi o Bernal.

Hasta el encuentro contra el Real Madrid, el entrenador había agotado siempre todas las sustituciones, por lo que aumentar la rotación puede convertirse en una herramienta para recuperar energía y mantener la competitividad.

Flick dirige un entrenamiento del Barça. EFE

El Barcelona necesita reaccionar sin perder de vista el camino que le había llevado a encadenar nueve triunfos consecutivos. Flick tiene identificadas las principales tareas: devolver la frescura a sus jugadores, recuperar la solidez defensiva, restablecer el control del centro del campo y volver a sumar victorias.

El liderato ofrece cierto margen, pero la exigencia de las próximas semanas obliga al equipo a encontrar respuestas de inmediato.