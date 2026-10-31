El éxito de Xavi Hernández (46): su inversión en una IA táctica de fútbol creada con amigos y probada por el Real Madrid

A sus 46 años, hace tiempo que Xavi Hernández supo trasladar su legendaria visión táctica desde los terrenos de juego hacia el ámbito del emprendimiento tecnológico de vanguardia.

En su reciente intervención en el podcast del youtuber indio Prakhar Gupta, el exentrenador catalán detalló el funcionamiento y la proyección internacional de Kognia Sports Intelligence, una innovadora startup de inteligencia artificial aplicada al rendimiento deportivo que cofundó e impulsó junto a un círculo cercano de amigos y especialistas.

La compañía, con sede en Barcelona y nacida tras años de desarrollo técnico liderados por el consejero delegado Maurici A. López-Felip junto a referentes de La Masía como Joan Vilà, cuenta además entre sus principales socios e inversores con el exguardameta Iker Casillas.

El núcleo de su propuesta reside en la instalación de un sistema de tres cámaras en las infraestructuras de los estadios, cuyas imágenes son procesadas instantáneamente por algoritmos capaces de automatizar la lectura del juego.

En la entrevista citada, el técnico definió el propósito esencial del sistema: "El nombre de la empresa es Cognia... creamos con buenos amigos una herramienta, una cámara en los estadios que te dice si estás jugando bien o mal a nivel táctico".

A diferencia de las herramientas convencionales dedicadas de forma exclusiva a la métrica del rendimiento físico o al cómputo numérico de acciones, el proyecto apoyado por Xavi plantea una evolución cualitativa.

Durante su participación en el podcast, el exfutbolista subrayó la diferencia entre registrar datos cuantitativos y desentrañar la lógica colectiva: "No es solo información de datos... estamos en la era del Big Data sobre cuántos pases diste, cuántos controles o cuántos córners. Eso está bien y lo usamos, pero al mismo tiempo Cognia te dice dónde estará el hombre libre y dónde está la solución, tanto en ataque como en defensa".

Xavi Hernández, dirigiendo a la selección de Países Bajos. EFE

De esta forma, el software detecta desajustes defensivos, basculaciones e itinerarios de desmarque, traduciéndolos al lenguaje conceptual de los entrenadores.

La validez operativa de esta tecnología ha quedado acreditada en los banquillos más exigentes del fútbol mundial. El propio técnico egarense rememoró que fue el pionero en evaluar la plataforma durante su andadura dirigiendo al Al-Sadd en Catar, constatando su utilidad directa para la toma de decisiones.

Desde entonces, la adopción del software por parte de entidades de primer orden mundial ha sido constante, alcanzando incluso a competidores históricos de su carrera deportiva.

Respecto al impacto internacional de la herramienta, Xavi Hernández recalcó: "La han usado en el Real Madrid, en el Atlético de Madrid, en las federaciones de México, Noruega y Catar, entre otros clubes del mundo".

Con la expansión global de Kognia en las principales ligas y selecciones del mundo, Xavi Hernández consolida su faceta como inversor visionario en la industria del deporte.

El técnico catalán demuestra de este modo su destreza para mantenerse en la vanguardia futbolística, combinando su inigualable entendimiento del juego con una apuesta empresarial destinada a transformar la metodología de trabajo en los banquillos de élite.