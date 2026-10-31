El éxito de Simeone (56) lejos del fútbol: propietario de 180 pisos en Madrid y varias residencias de estudiantes

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y económicas en España. Una situación que afecta especialmente a los jóvenes y a quienes buscan independizarse o adquirir su primer inmueble, cada vez más condicionados por unos precios que dificultan su capacidad de ahorro y sus opciones de emancipación.

Sin embargo, grandes fortunas, empresarios, inversores y personalidades conocidas han encontrado en la compra de inmuebles una fórmula para rentabilizar sus ingresos, generar nuevas fuentes de financiación y consolidar su patrimonio.

Entre estos últimos figura Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid, de 56 años, habría construido un importante patrimonio inmobiliario en la capital española, con alrededor de 180 pisos y varias residencias de estudiantes.

En este proyecto empresarial cuenta con la colaboración de su mujer, Carla Pereyra, de 39 años, en quien ha depositado su confianza para gestionar buena parte de sus negocios e inversiones.

El patrimonio inmobiliario del matrimonio fue objeto de atención en uno de los reportajes del programa Equipo de Investigación, de laSexta, dedicado a analizar las propiedades de distintas personalidades conocidas en España.

Simeone, durante el partido ante el Stuttgart. Reuters

En él se abordaba el caso del técnico argentino, cuya cartera inmobiliaria estaría formada por cerca de 200 propiedades, entre viviendas y residencias de estudiantes. Además, ambos cuentan con una agencia a través de la que comercializan el alquiler de estos inmuebles.

La actividad de este negocio representa una importante fuente de ingresos para la pareja. Según las últimas cuentas presentadas en 2024, la sociedad vinculada a sus inversiones contaba con activos valorados en torno a los 40 millones de euros, una cifra que refleja la dimensión que ha alcanzado su patrimonio inmobiliario.

Pese a haber desarrollado buena parte de sus negocios en España, Simeone tiene claro dónde quiere establecerse cuando ponga fin a su carrera como entrenador. El argentino ha manifestado en distintas ocasiones su intención de regresar a su país natal una vez que abandone los banquillos.

Aunque actualmente reside en Madrid por motivos profesionales, su plan de futuro pasa por volver a Argentina, una decisión que también comparte con su mujer, que nació en el mismo país.

Por el momento, ese regreso todavía tendrá que esperar. El Cholo continúa al frente del Atlético de Madrid, donde acumula 15 temporadas consecutivas, una trayectoria que le ha convertido en uno de los entrenadores con mayor continuidad en los banquillos del fútbol europeo de élite.

Su retirada, por tanto, no parece cercana y tampoco tiene una fecha definida.

Detrás de buena parte de este entramado empresarial se encuentra Carpersim, la sociedad a través de la que Simeone y Carla Pereyra canalizan sus inversiones inmobiliarias.

El nombre de la empresa combina las primeras sílabas del nombre y apellido de la modelo con el apellido del técnico rojiblanco. Aunque el patrimonio pertenece al proyecto empresarial que ambos comparten, Pereyra desempeña un papel fundamental en la gestión y el desarrollo de este negocio.

Su experiencia en el sector inmobiliario constituye uno de los pilares de esta actividad. La modelo argentina procede de una familia vinculada a la arquitectura y ya había realizado sus propias inversiones en el mercado inmobiliario desde joven.

Ese conocimiento previo le ha permitido asumir un papel protagonista en la administración de las propiedades del matrimonio y en la toma de decisiones empresariales.

Lo que comenzó como una estrategia más tradicional, basada en adquirir viviendas para destinarlas al alquiler, ha ido creciendo hasta convertirse en una importante estructura patrimonial.

De esta manera, Simeone y Pereyra han unido sus trayectorias personales y empresariales en un negocio en el que la confianza mutua desempeña un papel esencial.

Para el entrenador argentino, su mujer no es solo su compañera de vida, sino también la persona en cuyas manos ha depositado la gestión de una parte muy importante de su patrimonio.