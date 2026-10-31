Dibu Martínez, 34 años, sobre su infancia: "A los 12, le dije a mi mamá que iba a ser millonario y que ella no iba a trabajar más"

El guardameta internacional Emiliano 'Dibu' Martínez repasó los momentos más trascendentales de su vida deportiva y personal en una extensa charla concedida al programa Los Edul en la plataforma YouTube.

A lo largo de la entrevista, el campeón mundial analizó la mentalidad inflexible que lo catapultó a la élite del fútbol internacional, así como el origen de la inquebrantable determinación que profesa desde sus primeros años en Mar del Plata.

La fe en sus posibilidades no fue un descubrimiento tardío. El guardameta reveló que su destino estaba trazado desde su niñez, cuando le prometió a su madre transformar el futuro financiero de su hogar mediante el deporte.

En palabras del propio futbolista: "Yo de chiquito, desde los 12 o 13 años, ya le dije a mi mamá que iba a ser millonario, que ella no iba a tener que trabajar nunca más. O sea, yo desde que tengo 11 años sabía que iba a ser profesional".

Esa convicción inamovible le permitió afrontar el alejamiento prematuro de su entorno familiar para perseguir la meta trazada.

Ese nivel de compromiso también se refleja en la resiliencia física exhibida a lo largo de los torneos más exigentes con el combinado nacional. El Dibu explicó los complejos contratiempos anatómicos padecidos, incluyendo una delicada fractura articular que puso en riesgo su participación en la máxima cita futbolística.

A pesar de los diagnósticos médicos adversos, el guardameta prefirió postergar una intervención quirúrgica tradicional para no perderse el certamen. Con ironía sobre su historial de lesiones, el marplatense recordó: "Yo le dije no sé a quién: 'Mira yo voy a terminar mi carrera sin una cirugía'".

El Dibu Martínez, en un partido con el Chelsea. Europa Press

No obstante, el esfuerzo implicó afrontar encuentros decisivos compitiendo con fuertes dolores e inmovilizaciones temporales en su mano.

Más allá de los laureles conseguidos, el deportista mantiene una exigencia cotidiana que roza la obsesión por mantener su valla imbatida. Durante el reportaje, remarcó la trascendencia del rigor metodológico en cada sesión de trabajo, distinguiendo claramente las motivaciones que guían a un atleta.

Sobre su filosofía de preparación expresó: "Hay diferentes tipos de entrenamientos: el entrenar por entrenar, el entrenar para competir o el entrenar para ganar. Vos entrenás para ganar".

Asimismo, subrayó que no discrimina la jerarquía del contrincante a la hora de encarar un cotejo: "Para mí el arco en cero con Benín es igual que el que tuve en Brasil en el Maracaná en la final, los tomo igual".

Para concluir, el arquero del Chelsea descartó la necesidad de retornar al certamen doméstico para experimentar el afecto del público, priorizando su entrega hacia la albiceleste.

Respecto a su permanencia en el equipo nacional manifestó: "Yo jugando para Argentina juego para todo argentino, no necesito ir a jugar a un club en Argentina para sentir lo que es Argentina".

Asimismo, fijó los parámetros para su eventual retiro internacional: "Jugaré en la selección hasta que no sienta que pueda hacer diferencia. Una vez que no sienta mariposas o que no puedo dar lo máximo, ahí es el día que digo: 'Mirá, no doy más'".