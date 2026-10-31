Dobletes de Lamine y de Raphinha; Fermín López, con un tanto y una asistencia en la primera parte, allanó el camino hacia la victoria y Anthony Gordon cerró la goleada.

El Barça recupera la sonrisa y el liderato de La Liga con una goleada a costa del Alavés, que paga los platos rotos

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Si algunos pensaban que el Barça se había ido después de las derrotas ante PSG y Real Madrid, ante el Alavés anunciaron su regreso y lo hicieron a lo grande: goleada en el Spotify Camp Nou, con el partido sentenciado en la primera parte, dobletes de Raphinha y Lamine, un gol de Fermín, otro de Gordon y a pensar en la Champions [Narración y estadísticas del partido: Barça 6-1 Alavés].

Durante cinco horas el conjunto azulgrana no fue el líder de LaLiga -se lo arrebató el Atlético de Madrid provisionalmente tras ganar al Levante-, es por ello que ofrecieron una auténtica exhibición cuando les tocó hacer su trabajo. Un impresionante recital ofensivo ante un equipo babazorro que, eso sí, tuvo en las botas de Rebbach y Boyé dos ocasiones claras para el 1-1.

El Barça pudo hacer su juego de principio a fin. Los de Quique Sánchez Flores no ofrecieron oposición y se marchan de la Ciudad Condal con una goleada, encadenando ya siete partidos consecutivos sin ganar y con malas sensaciones.

Lamine y Raphinha celebran uno de los goles ante el Alavés. Reuters

No se presentó al partido el Alavés, que vio cómo en el minuto 6 Raphinha ya inauguraba el marcador en una gran jugada. Pase a la espalda de Pedri que encuentra el desmarque de Fermín, quien da el pase de la muerte para el remate a placer del brasileño.

El primer balón ya había entrado a la cazuela, aunque el despliegue ofensivo no había hecho nada más que comenzar, al igual que el encuentro. Tuvo Rebbach en sus botas el 1-1 rematando prácticamente solo desde el corazón del área, pero se le fue cerca del larguero.

El argelino no obligó a Joan García a intervenir, sí lo hizo Lucas Boyé. El argentino se sacó un derechazo casi sin ángulo que tuvo que repeler el de Sallent con una buena parada abajo.

Un gol detrás de otro

Se abrió el partido en el Camp Nou y el Barça empezó a reflejar en el marcador el dominio casi total que se vislumbraba sobre el terreno de juego. Con cerca del 80% de la posesión, los de Hansi Flick supieron frenar las arrancadas de los babazorros gracias a tener el balón.

Antes de llegar al ecuador de la primera parte, Fermín ponía tierra de por medio. Jugó Lamine para el onubense, que entró con todo en el área, sacándose un derechazo cruzado, superando a un Sivera que pudo hacer algo más.

En cuestión de tres minutos se pudo pasar del 2-0 al 3-0, pero el '10' del Barça finalizó un contraataque con un disparo al palo corto que se fue contra el lateral de la red.

Se sobrepuso de su error el portero del Alavés evitando el tercero tanto de Raphinha como de Lamine, pero nada pudo hacer en una pérdida de sus compañeros que aprovechó Fermín para filtrar un magnífico pase a la espalda de la zaga babazorra, encontrando la carrera de Raphinha, que definió de forma espectacular con un disparo al palo largo.

El partido ya estaba visto para sentencia, pero Lamine, ya en el añadido de la primera parte puso la guinda con un zurdazo seco y raso, muy ajustado, al que nada pudo hacer Sivera. La primera parte terminaba con un contundente 4-0.

Con el partido decidido, Flick se permitió el lujo de sentar a Pedri y dar entrada a Marc Bernal. Aun así, el Barça no pisó el pedal del freno. Adeyemi falló un gol cantado desde la frontal del área pequeña al mandar el balón a las nubes.

Una victoria muy cómoda

La que perdonó el alemán no lo hizo Lamine diez minutos después. Recibió de Gabriel Jesús y en el mano a mano ante Sivera definió con un toque sutil para marcar el quinto. Hubo cierto suspense porque el línea había levantado el banderín por fuera de juego, aunque el VAR corrigió la decisión.

No se conformaban los azulgranas con la manita y fueron a por el set. Lo selló Anthony Gordon recibiendo un buen pase de Rodri para la carrera del inglés al espacio, que definió de maravilla en su mano a mano ante Sivera, a quien superó picando el balón.

Anthony Gordon pica el balón ante Sivera. Reuters

El Alavés, inofensivo en la segunda parte, encontró el gol de honor en un regalo de Rodri para Mariano, que finalizó con un disparo al palo contrario de Joan García, a quien pilló a contrapié y solo pudo seguir el balón con la mirada.

Se enfadó mucho Rodri por esa pérdida, aunque lo hizo aún más Hansi Flick. Acabar los partidos con la portería a cero es la asignatura pendiente del Barça esta temporada y en un partido donde el objetivo estaba cumplido, el madrileño falló.

Con esta victoria plácida, el conjunto azulgrana recupera el liderato de LaLiga, vuelve a la senda de la victoria y ya piensa en el partido del próximo martes ante el Aston Villa de Emery en la Champions.