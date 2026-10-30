El plan de Mourinho para el Real Madrid toma forma: más talento en el medio, equilibrio y una intensidad innegociable

El Real Madrid empieza a encontrar el camino que José Mourinho quiere recorrer. La victoria ante el Barça ha reforzado la confianza del equipo y, sobre todo, ha permitido al portugués confirmar algunas de las ideas que lleva semanas intentando consolidar.

El resultado tiene un valor especial por el escenario y por la importancia del encuentro, pero las sensaciones que ha dejado el rendimiento colectivo son las que más convencen al luso.

Su objetivo pasa ahora por convertir las buenas sensaciones en una dinámica estable y conseguir que el equipo mantenga el mismo nivel competitivo independientemente del rival o del escenario.

El Madrid empieza ahora a mostrar una identidad reconocible: un conjunto más compacto, con mejores mecanismos para presionar y con una idea compartida tanto a nivel ofensivo como defensivo.

El equipo comienza a interpretar mejor los espacios, a coordinar sus movimientos y a entender cuándo debe acelerar y cuándo necesita protegerse. Es un avance importante para Mourinho, que considera imprescindible que todos los futbolistas trabajen en una misma dirección.

El mediocampo encaja

Una de las claves de esta evolución se encuentra en la organización del centro del campo. Mourinho ha encontrado una combinación que reúne capacidad física, talento técnico y disciplina táctica.

No se trata únicamente de acumular buenos futbolistas en una misma zona, sino de conseguir que sus características se complementen y permitan al equipo dominar diferentes momentos del partido.

En ese proceso, la pareja formada por Bernardo y Tchouaméni ha ganado protagonismo. El portugués ya había probado otras alternativas, entre ellas la combinación de Valverde con el francés y la participación de Güler en el doble pivote.

Bernardo Silva y Valverde presionan a Anthony Gordon. Europa Press

Sin embargo, la última apuesta ha dejado sensaciones positivas y ofrece una base sobre la que continuar construyendo. Tchouaméni aporta presencia física, capacidad para proteger la defensa y equilibrio en las transiciones, mientras que Bernardo ofrece creatividad, movilidad y recursos para relacionar el centro del campo con los jugadores más adelantados.

La combinación permite buscar una salida de balón más limpia sin renunciar a la intensidad que Mourinho considera indispensable.

El portugués quiere un equipo capaz de llevar la iniciativa, pero también preparado para competir cuando el rival le obligue a defender durante gran parte del partido.

Para conseguirlo, necesita futbolistas que sepan interpretar diferentes situaciones y que no conviertan cada pérdida en un problema para el conjunto.

La pareja no tiene por qué convertirse en una estructura inamovible. Sin embargo, en los encuentros de mayor dificultad, la sociedad entre Bernardo y Tchouaméni se perfila como una de las principales alternativas para dar estabilidad al equipo.

Equilibrio en todas las líneas

La propuesta de Mourinho no se limita al doble pivote. El portugués pretende que el equilibrio llegue a todo el equipo, desde la defensa hasta los jugadores encargados de generar peligro en ataque.

En los laterales, la intención pasa por combinar perfiles diferentes. Mientras uno puede asumir mayores responsabilidades ofensivas y ofrecer profundidad por su banda como es el caso de Cucurella, el otro debe aportar seguridad y estar preparado para cerrar los espacios cuando el equipo pierde el balón.

Algo parecido sucede en los extremos. Mourinho necesita jugadores capaces de atacar por dentro, ocupar posiciones entre líneas y generar superioridades cerca del área, pero también futbolistas que mantengan abierta la banda y obliguen a la defensa contraria a ampliar sus espacios.

Lamine, presionado por varios jugadores del Real Madrid. Reuters

La clave está en las compensaciones. Cuando un jugador abandona su posición para incorporarse al ataque, otro debe interpretar ese movimiento y cubrir el espacio que deja libre. Esa coordinación es fundamental para que el Madrid pueda desplegar su potencial ofensivo sin perder solidez.

Por encima de los nombres propios, Mourinho quiere construir un equipo en el que cada futbolista conozca sus responsabilidades.

La calidad individual seguirá siendo importante, pero deberá ponerse al servicio del conjunto que permita competir con regularidad y en cualquier escenario.

Pese a las buenas sensaciones, el trabajo no está aún terminado. La victoria ante el Barça ha reforzado su confianza en el plan, aunque el portugués sabe que todavía hay aspectos a mejorar.

El siguiente paso consiste en dar continuidad a lo conseguido. No basta con ofrecer una actuación convincente en un partido de máxima exigencia; el reto está en mantener el nivel durante varios encuentros con características diferentes.

El Racing, siguiente examen

El próximo compromiso ante el Racing ya centraba la atención de Mourinho desde que Munuera Montero pitó el final del encuentro en el Camp Nou. Así lo hizo saber en rueda de prensa, y es que el equipo necesita demostrar que puede trasladar las buenas sensaciones a un nuevo encuentro.

La intensidad es algo innegociable. El portugués quiere un Madrid agresivo en la presión, concentrado en los duelos y comprometido en las ayudas defensivas.

Además, el objetivo es claro: seguir ganando y mantener la presión sobre Atlético de Madrid y Barça. Cada partido representa una oportunidad para reforzar la confianza y demostrar que el equipo está preparado para sostener una pelea exigente.

Los jugadores del Real Madrid celebran el segundo gol de Mbappé en El Clásico. Reuters

Mourinho ha encontrado una combinación en el centro del campo que le permite avanzar en la construcción de su idea. Ahora necesita que el resto del equipo responda con la misma convicción.

El talento debe convivir con el orden, la creatividad con el sacrificio y la ambición ofensiva con la seguridad defensiva.

La hoja de ruta diseñada por Mourinho sigue su curso: hacer de su Real Madrid un equipo con más recursos en el medio, equilibrado en todas sus líneas y con una intensidad que no admite excepciones.