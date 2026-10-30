Kane ganó el Balón de Oro por solo 28 puntos de diferencia sobre Mbappé en una de las votaciones más ajustadas

Esta edición del Balón de Oro ha dejado una de las votaciones más igualadas que se recuerdan en la historia del prestigioso galardón. L'Équipe y France Football han publicado las puntuaciones otorgadas por los miembros del jurado y la clasificación definitiva.

Harry Kane se impuso con apenas 28 puntos de diferencia sobre Mbappé, segundo clasificado. Una distancia que convierte esta votación en la cuarta más ajustada de todos los tiempos. El podio lo completó Lamine Yamal.

El delantero del Bayern obtuvo un total de 1.055 puntos, mientras que el jugador del Real Madrid llegó a los 1.027. Atrás se quedó el extremo del Barça, con 881 puntos.

Es de las ediciones más ajustadas de la historia del prestigioso galardón, más incluso que la de 2024, cuando Rodri se alzó con el Balón de Oro por tan solo 41 puntos de diferencia sobre Vinicius.

Según desvela L’Équipe, Kane obtuvo la máxima puntuación de los periodistas en 40 votaciones, frente a las 23 en las que fue elegido Mbappé. Una diferencia que refleja la igualdad entre ambos candidatos y que sitúa esta edición como la cuarta más ajustada de la historia.

Por su parte, Lamine recibió 13 votos como mejor jugador. Con este triunfo, el delantero del Bayern se convirtió en el primer futbolista inglés desde Michael Owen en conquistar el Balón de Oro y en el primero del conjunto bávaro desde Karl-Heinz Rummenigge, en 1981.