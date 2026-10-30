Javi Casquero (50), sobre sus inversiones: "Lo principal es tener propiedades, luego hay asesores que te pueden orientar"

El momento de poner fin a una carrera profesional en el fútbol supone un importante punto de inflexión para cualquier jugador.

Más allá de la tristeza que puede generar la despedida de los terrenos de juego, también aparece la incertidumbre sobre una nueva etapa en la que la vida cambia por completo y es necesario adaptarse a una realidad diferente.

Ante esta situación, cada vez son más los programas que buscan ofrecer herramientas y formación a los deportistas profesionales para preparar su futuro.

Uno de los aspectos que cobra especial relevancia es la gestión del patrimonio y las posibles inversiones, un asunto sobre el que ha reflexionado Javier Casquero.

"Lo primero, yo creo que es el tema inmobiliario: tener tus propias propiedades. Eso es lo principal. A partir de ahí, hay asesores que te pueden orientar sobre otros productos, como fondos de inversión u otras alternativas. Sin embargo, eso ya depende de la personalidad de cada uno y del riesgo que quiera asumir", explicó el exfutbolista del Getafe durante su intervención en La Bolsa de Deporte de Mapfre.

Casquero también incidió en la importancia de tomar decisiones financieras con las que cada deportista se sienta identificado y seguro.

En este sentido, añadió que "creo que hay que invertir en productos con los que la persona se sienta a gusto y cómoda, tanto con su dinero como con lo que está haciendo con él. Obviamente, hay profesionales mucho más capacitados y preparados para asesorar en función de determinadas situaciones económicas o niveles salariales".

No obstante, el exjugador considera que no existen fórmulas universales a la hora de aconsejar sobre inversiones. Cada futbolista presenta unas circunstancias particulares, condicionadas por sus ingresos, su entorno familiar y su posición económica.

De hecho, como señaló Casquero, no es lo mismo defender la camiseta del Real Madrid que jugar en el Sevilla, al menos si se tienen en cuenta exclusivamente las diferencias económicas.

Por ello, también considera fundamental que los profesionales sepan identificar su situación y adaptar sus decisiones a la evolución de sus carreras.

"También creo que cada uno debe situarse en su propio escalafón y, a medida que progresa su carrera deportiva, valorar cuáles son sus objetivos y rodearse de personas que puedan orientarle adecuadamente. Porque, al igual que hay buenos asesores y personas que te aconsejan bien, también hay otros que pueden llevarte por caminos que, a la larga, terminen generándote problemas", señaló el exfutbolista.

Unas recomendaciones que ponen el foco en la necesidad de preparar el futuro más allá del fútbol y que pueden servir de orientación para las nuevas generaciones de jugadores, que deberán afrontar tarde o temprano el final de su trayectoria deportiva.