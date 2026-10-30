Los futbolistas del CD Urda, durante un partido en su campo de Toledo. CEDIDA

El CD Urda, un club de fútbol en el epicentro de la tragedia: "Los jugadores ayudaron en la zona 0 y el capitán, a los enfermeros"

La mañana del 28 de octubre en Urda no prometía ser distinta a cualquier otra jornada otoñal en este municipio. Sin embargo, la quietud habitual de sus calles saltó por los aires a las 8:53, con el estruendo de un tren descarrilado y un incesante sonido de sirenas que rasgó el amanecer.

El desconcierto se apoderó rápidamente de los vecinos ante una catástrofe sin precedentes en la zona. En ese momento, el instinto de supervivencia y la solidaridad colectiva se activaron de forma casi mecánica, superando cualquier miedo inicial.

Jesús Rojo Gómez, presidente del Club Deportivo Urda, atiende a EL ESPAÑOL aún con la voz teñida por el impacto emocional de las últimas horas. "La gente estaba con los pelos de punta. Aquí a primera hora sentimos las sirenas, pusimos la radio y no decían nada", relata el dirigente, recordando unos primeros instantes donde el silencio informativo solo alimentaba la angustia generalizada.

La magnitud del accidente ferroviario obligó a movilizar todos los recursos disponibles en cuestión de minutos. Desde el consistorio se hizo un llamamiento urgente. "El Ayuntamiento puso que la gente fuera a colaborar con comida, agua y mantas", explica el presidente.

No hubo necesidad de emitir comunicados oficiales desde el club; el vestuario se volcó por instinto humano. "Nadie tuvo que decirle a ningún jugador, no hizo falta decirles nada, fue algo completamente voluntario", subraya Jesús con orgullo.

Lejos de los amplios operativos de las capitales, la respuesta local fue un rompecabezas que cada vecino intentó armar como pudo.

Alejandro Merendilla, delegado del CD Urda, atiende también a EL ESPAÑOL para reconstruir una jornada que quedará grabada a fuego. "Yo me desperté sobre las 10, miré Twitter y vi la noticia. Lo primero que hice fue bajar al pueblo y preguntar a la gente que trabaja en el Ayuntamiento qué podía hacer", explica.

Las autoridades ya habían acordonado el área y el acceso estaba restringido para no entorpecer el rescate. "Me dijeron que a la zona del accidente no se podía ir porque no te dejaban pasar, así que lo primero que hice fue comprar agua y alimentos y llevarlos al polideportivo", detalla el delegado, dibujando el inicio de lo que sería una jornada maratoniana.

Carreras a la farmacia

Con el pabellón municipal habilitado como punto de encuentro y triaje improvisado, las carencias de un municipio modesto afloraron de inmediato. Alejandro relata cómo se desplazó hacia el centro médico: "Me pasé por el consultorio de Urda, porque allí solo llevaron a los heridos leves. No tenemos un sistema médico preparado para atender a heridos muy graves".

El escenario que encontró fue el de un goteo incesante de pasajeros desorientados. "Había gente con pequeños rasguños, lesiones en la barbilla o heridas superficiales en los brazos, en las piernas y en las manos", describe.

Ante la saturación del personal sanitario, el delegado se convirtió en un auxiliar improvisado de logística médica. "Hablé con las enfermeras para ver si necesitaban algún tipo de medicina. Me pidieron Espidifen, Paracetamol, vendas, puntos de aproximación... Fui a las farmacias y lo conseguí para ellos", relata.

Una vez cubiertas esas urgencias, continuó trasladando a afectados (españoles, ingleses y franceses) al polideportivo, donde permaneció hasta pasadas las dos de la tarde organizando las provisiones.

El drama se acentuaba por la confusión geográfica de muchos pasajeros internacionales. "Gente que a lo mejor viene de Francia, de Italia o de Inglaterra, coge un tren aquí y les pasan estas cosas, y se tienen que quedar en Urda, un pueblo que ni conocen", reflexiona el delegado, recordando los momentos "de tensión y de pánico, con la gente llorando".

Líder fuera del campo

Mientras una parte de la ayuda se organizaba en la retaguardia, en el perímetro de la tragedia también hubo presencia de las botas que cada domingo pisan el césped local. "Había jugadores en el punto donde estuvo el accidente, estuvieron ayudando lo que podían hasta que no les dejaron. Y el vicepresidente con su hermano también estuvieron trayendo gente", recuerda el presidente Jesús Rojo.

Entre esos futbolistas destacaron dos nombres de la plantilla: el delantero Juan Ballesteros Gragera y el capitán Jorge Celdas Domínguez. Este último asumió un rol fundamental para romper la barrera del idioma.

"Resultó ser muy útil porque tiene un nivel muy alto de inglés", detalla Alejandro. "Aparte de médicos auxiliares, necesitaban gente que supiera inglés y nuestro capitán estuvo todo el rato comunicándose y haciendo de traductor con los heridos".

La dureza de las imágenes a pie de vía dejó una huella profunda en los jóvenes jugadores. "Se quedaron muy impactados. Había heridos que tenían la cara un poquito mal, estaban temblando...", reconoce el delegado.

Un sentimiento que el presidente Jesús Rojo comparte, consciente de que esos viajeros podrían haber sido sus propios jugadores: "Están afectados, igual que todo el pueblo".

Hoy, en Urda, el balón ha quedado relegado a un doloroso segundo plano. Desde la dirección han paralizado su actividad en redes sociales. "De momento no he querido subir la publicación del partido porque me parece que no es el momento, no toca", sentencia Alejandro.

En su vuelta a los entrenamientos, la prioridad es la asimilación del golpe; solo se guardará un profundo y respetuoso minuto de silencio en memoria de la tragedia.