Andreu Camps y el encuentro, acreditado por EL ESPAÑOL, entre el abogado de LaLiga y el fiscal en el Caso Supercopa. EE

Caso Supercopa: Camps pasa a investigado tras declarar García Silvero y un encuentro del fiscal con el abogado de LaLiga

La causa judicial sobre la gestión de Luis Rubiales en la Federación Española de Fútbol (RFEF) vuelve a ampliar su perímetro más de cuatro años después de su apertura.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha citado como investigado a Andreu Camps, exsecretario general de la RFEF y una de las personas con mayor poder ejecutivo durante la etapa de Rubiales. Su declaración tendrá lugar el próximo 20 de noviembre.

El cambio procesal resulta relevante porque Camps ya había comparecido como testigo en la causa. Antes de que se conociera esa decisión, a las puertas del juzgado se produjo un encuentro entre dos de los representantes de las acusaciones.

EL ESPAÑOL pudo acreditar que el fiscal José Miguel Alonso Carbajo y el abogado de LaLiga, Francisco Martínez Fernández, mantuvieron una conversación de aproximadamente una hora a la salida de la declaración de Miguel Ángel García Silvero, celebrada hace dos semanas.

Aquella mañana, la sesión había comenzado alrededor de las nueve y media y terminó hacia las once. García Silvero, responsable de Infraestructuras de la RFEF durante el periodo investigado, compareció por su intervención en las adjudicaciones de obras que examina el juzgado.

Tras concluir los interrogatorios, el representante de Anticorrupción y el letrado de la patronal del fútbol permanecieron conversando en las inmediaciones de la sede judicial.

El encuentro se sitúa así entre dos momentos de la instrucción: una declaración en la que, según fuentes conocedoras de su contenido, García Silvero señaló la intervención de Camps en decisiones relacionadas con las obras federativas, y la posterior citación del exsecretario general como investigado.

el encuentro, acreditado por EL ESPAÑOL, entre el abogado de LaLiga y el fiscal en el Caso Supercopa. EE

Ahora, Camps podrá acudir asistido por un abogado, guardar silencio y no estará obligado a declarar contra sí mismo. La jueza justifica su decisión por lo manifestado recientemente por otros investigados, cuyas declaraciones apuntarían a la posible participación y conocimiento del antiguo secretario general en los hechos investigados.

La figura de García Silvero

Fuentes conocedoras de la comparecencia de Miguel Ángel García Silvero sostienen que el técnico federativo fue preguntado por los presupuestos y procedimientos empleados para adjudicar determinadas obras y que, durante sus respuestas, situó a Camps en el circuito de decisiones.

García Silvero está investigado por su intervención en contratos adjudicados a Gruconsa. La Guardia Civil considera que la constructora habría elaborado, en connivencia con personal federativo, presupuestos simulados o menos competitivos para garantizarse algunas obras.

En uno de sus informes, la UCO situó a Camps comunicando que se aceptaba una oferta de Gruconsa y que los trabajos debían comenzar antes de que la Comisión Económica hubiese valorado formalmente los presupuestos disponibles.

El responsable de Infraestructuras fue apartado de sus funciones en marzo de 2024, aunque mantuvo entonces su relación laboral y su salario mientras se esclarecía su situación judicial.

Entre sus cometidos figuraban informar sobre las obras necesarias y participar en la preparación de las ofertas que después llegaban a los órganos económicos de la RFEF.

Miguel Ángel García Silvero es, además, hermano de Emilio García Silvero, director de los Servicios Jurídicos y de Cumplimiento de la FIFA. Este último trabajó anteriormente en la RFEF y la UEFA antes de incorporarse en 2018 al máximo organismo del fútbol mundial.

LaLiga está personada como acusación particular desde abril de 2024, al considerar que parte de los fondos aportados a la Federación pudo emplearse para fines distintos de aquellos para los que fueron entregados.

El fiscal del caso SGAE

Alonso Carbajo pertenece a la Fiscalía Anticorrupción desde 2002 y fue quien impulsó en 2022 las primeras diligencias sobre la gestión de Rubiales.

Antes de que la causa llegara al juzgado, reclamó documentación a la Agencia Tributaria, al Consejo Superior de Deportes (CSD), a la Intervención General del Estado y a la propia RFEF sobre el contrato que trasladó la Supercopa a Arabia Saudí y las relaciones con las empresas de Gerard Piqué.

El fiscal intervino también en el denominado caso SGAE. En su pieza principal, Anticorrupción solicitó condenas de entre dos y doce años y medio de prisión por delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y asociación ilícita.

La Audiencia Nacional absolvió en 2021 a Teddy Bautista y a los otros nueve acusados al concluir que no se había probado un desvío penalmente reprochable de los fondos. Bautista también fue absuelto en otra pieza relativa a la adquisición de los teatros Lope de Vega y Coliseum, en la que la Fiscalía pedía cuatro años de cárcel.

Tras aquellas resoluciones, el músico Caco Senante, cuya causa había sido archivada, dirigió duras críticas contra Alonso Carbajo y atribuyó la prolongación del procedimiento a la insistencia del representante del Ministerio Público.

Cuatro años de instrucción

La incorporación de Camps llega cuando la instrucción, abierta el 27 de junio de 2022, supera ya los cuatro años. La investigación nació alrededor del contrato de la Supercopa en Arabia Saudí, pero terminó extendiéndose a adjudicaciones de obras, pagos, viajes y otras decisiones adoptadas durante la presidencia de Rubiales.

La jueza ya prorrogó en junio la instrucción durante otros seis meses ante las diligencias pendientes, entre ellas declaraciones y la recepción de información solicitada a Arabia Saudí.

La citación de Camps puede generar nuevas actuaciones y ser utilizada para justificar otra ampliación, pero su imputación no prolonga automáticamente el procedimiento seis meses: cualquier nueva prórroga deberá acordarse mediante una resolución motivada.

El interrogatorio del 20 de noviembre será, por tanto, determinante. Camps, como investigado, puede optar por no declarar o por responder únicamente al juez y al fiscal -como han hecho los demás- sobre las decisiones adoptadas desde la Secretaría General y sobre su eventual intervención en los contratos examinados.