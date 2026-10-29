Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, hace saltar las alarmas: "Necesito ayuda como persona y ser humano"

Una foto en blanco y negro con Joan Laporta durante la gala del Balón de Oro, una red social donde tiene 1,4 millones de seguidores bajo el pseudónimo 'Hustle_Hard_304' y un mensaje que dispara las alarmas: "Necesito ayuda como persona y ser humano".

Mounir Nasraoui ha publicado un enigmático mensaje que ha generado una ola de preocupación entre sus seguidores. Una publicación que llega después del vergonzoso incidente protagonizado en el aeropuerto de Barcelona tras volver de Londres.

Según informaciones publicadas por medios catalanes, Mounir Nasraoui habría protagonizado un incidente en una cafetería del aeropuerto que requirió la intervención de la Guardia Civil.

🔴‼️ Mounir Nasraoui, padre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, protagonizó un tenso altercado en el aeropuerto de Barcelona en la previa de su viaje rumbo a la gala del Balón de Oro en Londres https://t.co/4by2ALKL5k — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) October 27, 2026

Los hechos se habrían iniciado cuando una trabajadora del establecimiento le pidió que retirara una chaqueta que había dejado en un espacio no habilitado para ello. La petición dio paso, presuntamente, a una discusión que fue ganando intensidad con el paso de los minutos.

De acuerdo con estas informaciones, el enfrentamiento habría ido más allá de un intercambio verbal cuando Nasraoui supuestamente escupió en el rostro de la empleada. La escena llevó a uno de los clientes presentes a intervenir con la intención de mediar y evitar que la situación empeorara.

Lejos de poner fin al conflicto, la intervención habría provocado una nueva reacción del padre del futbolista, a quien se atribuye un golpe al cliente y amenazas de arrojar una silla del local.

La escalada de tensión motivó finalmente la presencia de agentes de la Guardia Civil, que acudieron al lugar para controlar el incidente y restablecer la normalidad en la terminal.

Pese a lo sucedido, el altercado no habría alterado los planes de viaje de Nasraoui, que pudo embarcar en el vuelo previsto con destino a Londres. Su desplazamiento a la capital británica tenía como objetivo acompañar a su hijo a la ceremonia del Balón de Oro.

Mounir fue muy activo en redes sociales en relación a la celebración de la entrega de este premio en el que su hijo quedó tercero por detrás de Mbappé y el ganador, Harry Kane.

Muy activo en redes

Hustle Hard subió fotos con Cucurella, que acababa de marcar a su hijo con acierto en El Clásico, Ronaldo Nazário, el propio Lamine y su entorno más cercano o el rapero La Fouine. "Grande mi niño", escribió felicitando a su hijo al levantar por tercera vez el trofeo a mejor joven.

Este martes también quiso tener un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario de Toledo, que se ha cobrado la vida de 68 personas. "Mucha fuerza para todas las familias del accidente ferroviario", publicó.