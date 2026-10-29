Lopetegui, 60 años, sobre su infancia: "Mi padre prefería que fuera jugador de pelota antes de verme sufrir con la piedra"

Julen Lopetegui contempla su extensa trayectoria en la élite del fútbol con la perspectiva que otorga la madurez. Al explorar sus raíces, destaca una afirmación que ilustra a la perfección el impacto de su entorno familiar: "Mi padre no quería verme sufrir con la piedra y prefería que fuera jugador de pelota o futbolista".

Más que un simple recuerdo, la frase encapsula el instinto protector de un hombre que decidió cambiar el rumbo vital de su hijo para ahorrarle padecimientos.

El verdadero significado de esa decisión se encuentra en el caserío Aguerre, ubicado en el municipio guipuzcoano de Asteasu. En aquel lugar, la tradición del deporte rural vasco marcaba el compás del día a día.

José Antonio Lopetegui, padre de Julen, era allí una auténtica institución bajo el apodo de "Aguerre II". Su fama como levantador de piedras cruzaba fronteras gracias a su fuerza sobrehumana, con hitos como el levantamiento de bloques de cien kilos utilizando una única mano.

El guion lógico sugería que Julen tomaría el relevo de su padre frente al granito. Sin embargo, José Antonio conocía de primera mano el enorme peaje físico, las lesiones y la dureza extrema que implicaba ser harrijasotzaile.

Guiado por el deseo de ofrecerle una vida menos castigada, cerró la puerta a la piedra y motivó a su hijo a buscar alternativas donde la destreza, la agilidad y el ingenio fueran más importantes que la fuerza bruta.

De este modo, la pelota vasca y el fútbol sustituyeron a las moles de roca. Ese cambio de escenario, impulsado por el amor paterno, le dio al joven Lopetegui una libertad crucial para desarrollarse.

Aunque se alejó del deporte tradicional, nunca perdió los pilares éticos del caserío: la cultura del esfuerzo, la constancia y la resistencia mental que veía en su casa fueron el motor de su carrera.

Gracias a esos valores, aquel chico de Asteasu logró forjar una carrera sobresaliente, defendiendo las porterías de la Real Sociedad, el Real Madrid y el FC Barcelona, para más tarde sentarse en el banquillo de la selección española.

Hoy, consagrado como un técnico de referencia mundial, Lopetegui tiene claro que apartarlo de la piedra fue el mayor acto de amor de su padre, un gesto que transformó una vida de sufrimiento físico asegurado en una carrera llena de éxitos con el balón.