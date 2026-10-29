La imagen de Kylian Mbappé en un campo de fútbol ubicado en Pekín. EFE

La ira de China ya costó "cientos de millones" a la NBA y Tebas busca salvar su negocio usando a Mbappé de chivo expiatorio

A Javier Tebas le bastaron unas horas para fijar un culpable y una prioridad. El señalado era Kylian Mbappé, cuyas palabras calificó como una actuación individual capaz de perjudicar a más de 20 clubes. La prelación, preservar una relación que definió como estratégica.

LaLiga pidió perdón al pueblo chino, se desmarcó del delantero y abrió una negociación diplomática después de que China Media Group (CMG) suspendiera las emisiones de la competición en CCTV.

El contraste con la NBA es incómodo: cuando una opinión individual puso en peligro su mayor mercado exterior, su comisionado Adam Silver terminó defendiendo a quien había provocado la crisis y aceptó el coste. Tebas, por ahora, ha escogido proteger el negocio y dejar a Mbappé sólo ante la presión china.

La tormenta nació de un fragmento de The Bridge, grabado meses atrás y viralizado esta semana. Al preguntarle por su meme favorito, Mbappé recordó entre risas un montaje con su rostro sobre la imagen de Mao Zedong y se refirió al personaje como "un tipo que creo que es un dictador chino".

No nombró a Mao, pero el montaje era reconocible. En menos de 24 horas, Mengniu, Milkground y Dongpeng rompieron sus acuerdos con él; CCTV retiró sus anuncios, suspendió LaLiga y los encuentros relacionados con el francés, y sus cuentas en Weibo y Xiaohongshu quedaron restringidas.

Mbappé reaccionó el martes con un comunicado en francés, inglés y chino: "Mi comentario fue desacertado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan molestado". Añadió que respetaba profundamente al pueblo chino y su historia.

Pekín acusó recibo al día siguiente. El portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, afirmó: "Concedemos importancia a las disculpas presentadas por la persona implicada", pero evitó aclarar si el boicot sería levantado.

La cuenta de Kylian Mbappé en la plataforma Xiaohongshu fue suspendida tras la polémica. Reuters

El Real Madrid se sumó este miércoles a la cadena de rectificaciones. El club expresó sus disculpas "por cualquier malestar" causado por las palabras de su jugador, se adhirió a su arrepentimiento y reivindicó sus vínculos con millones de seguidores chinos.

La declaración llegó después de que CMG la hubiera exigido como condición previa para hablar. A última hora del miércoles los partidos seguían sin estar disponibles en China y no se había anunciado la recuperación de las emisiones.

Tebas y 400 M€ en juego

Tebas se había adelantado a todos. Pidió "sinceras disculpas al pueblo chino", recalcó que Mbappé habló a título personal y escribió: "No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos".

Después se reunió con el embajador Yao Jing para buscar una salida y proteger los acuerdos con CMG y la Chinese Professional Football League, vigente hasta 2029.

No se trata solo de diplomacia futbolística. En agosto, LaLiga entregó a China Mobile Migu los derechos digitales exclusivos en China continental hasta la temporada 2029/30: cuatro campañas, 380 partidos por curso, resúmenes y contenidos bajo un modelo gratuito y de pago.

Fuentes de mercado sitúan en hasta 400 millones de euros el negocio expuesto hasta 2030, una estimación que no equivale a pérdidas confirmadas. Migu no ha cancelado su contrato y el apagón conocido afecta a CCTV, de modo que el daño económico final todavía no puede calcularse.

NBA: 2 años y medio de apagón

La rapidez de Tebas se entiende mejor mirando a la NBA. El 4 de octubre de 2019, Daryl Morey, entonces director general de los Houston Rockets, publicó en X una imagen de apoyo a las protestas democráticas de Hong Kong. La borró, pero el incendio ya se había propagado.

CCTV retiró la competición, Tencent suspendió inicialmente sus emisiones, patrocinadores chinos se apartaron y los Rockets desaparecieron de escaparates y plataformas.

La primera respuesta de la NBA fue ambigua. Lamentó que el mensaje hubiera ofendido a sus amigos y aficionados chinos y aclaró que Morey no representaba ni a los Rockets ni a la liga.

Silver, sin embargo, corrigió pronto cualquier impresión de sometimiento. "No estamos pidiendo disculpas por que Daryl ejerza su libertad de expresión", declaró en Tokio. Y asumió el precio: "Entiendo que hay consecuencias derivadas de su libertad de expresión y tendremos que convivir con esas consecuencias".

Adam Silver, el comisionado de la NBA. Europa Press

El comisionado aseguró después que desde China le habían pedido despedir a Morey -Pekín lo negó- y que la respuesta fue tajante: "No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ni siquiera hay posibilidad de que lo sancionemos".

Esa frontera tuvo un coste. Las cuentas de la temporada 2019/20 atribuyeron 200 millones de dólares de impacto negativo neto a la ruptura con China. En 2022, Silver elevó la perspectiva y habló de "cientos de millones de dólares" perdidos.

Aun así, mantuvo su posición: "Si las consecuencias son que nos retiren de la emisión o que perdamos dinero, lo aceptamos".

La normalidad tardó años. Tencent recuperó buena parte de los partidos a las dos semanas, aunque mantuvo el veto sobre los Rockets, mientras CCTV permaneció cerrada salvo una emisión puntual de las Finales de 2020.

La NBA regresó de forma estable a la televisión estatal el 30 de marzo de 2022, casi dos años y medio después del tuit.

LaLiga quiere autocensura

LaLiga ha elegido hasta ahora el camino contrario. No ha defendido públicamente el derecho de Mbappé a expresarse ni ha señalado un límite a las concesiones exigidas por Pekín.

En cambio, ha anunciado junto a clubes y futbolistas un "protocolo de sensibilización y comunicación" para prevenir episodios similares.

Nacido bajo la amenaza de perder emisiones y contratos, introduce un incentivo evidente para la autocensura: que los jugadores aprendan qué asuntos deben evitar para no comprometer mercados estratégicos.

Ahí cobra sentido la idea del chivo expiatorio. Mbappé fue imprudente, se disculpó y ya ha perdido tres patrocinadores. Tebas, sin embargo, ha utilizado su responsabilidad individual para separar al negocio colectivo del foco del conflicto y ofrecer a China una corrección institucional más amplia.

No ha anunciado una sanción contra el francés, pero sí una política destinada a vigilar futuras crisis de comunicación. Silver también quiso salvar su relación con China; la diferencia es que fijó una línea roja y aceptó perder dinero antes que disciplinar a Morey.

Tebas todavía no ha fijado ninguna, salvo la de impedir que otro jugador vuelva a poner en peligro el negocio.