La ira de China ya costó "cientos de millones" a la NBA y Tebas busca salvar su negocio usando a Mbappé de chivo expiatorio
LaLiga prepara un protocolo para sus jugadores mientras intenta evitar las pérdidas que la NBA asumió al defender la libertad de expresión.
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A Javier Tebas le bastaron unas horas para fijar un culpable y una prioridad. El señalado era Kylian Mbappé, cuyas palabras calificó como una actuación individual capaz de perjudicar a más de 20 clubes. La prelación, preservar una relación que definió como estratégica.
LaLiga pidió perdón al pueblo chino, se desmarcó del delantero y abrió una negociación diplomática después de que China Media Group (CMG) suspendiera las emisiones de la competición en CCTV.
El contraste con la NBA es incómodo: cuando una opinión individual puso en peligro su mayor mercado exterior, su comisionado Adam Silver terminó defendiendo a quien había provocado la crisis y aceptó el coste. Tebas, por ahora, ha escogido proteger el negocio y dejar a Mbappé sólo ante la presión china.
La tormenta nació de un fragmento de The Bridge, grabado meses atrás y viralizado esta semana. Al preguntarle por su meme favorito, Mbappé recordó entre risas un montaje con su rostro sobre la imagen de Mao Zedong y se refirió al personaje como "un tipo que creo que es un dictador chino".
No nombró a Mao, pero el montaje era reconocible. En menos de 24 horas, Mengniu, Milkground y Dongpeng rompieron sus acuerdos con él; CCTV retiró sus anuncios, suspendió LaLiga y los encuentros relacionados con el francés, y sus cuentas en Weibo y Xiaohongshu quedaron restringidas.
Mbappé reaccionó el martes con un comunicado en francés, inglés y chino: "Mi comentario fue desacertado y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan molestado". Añadió que respetaba profundamente al pueblo chino y su historia.
Pekín acusó recibo al día siguiente. El portavoz de Exteriores, Guo Jiakun, afirmó: "Concedemos importancia a las disculpas presentadas por la persona implicada", pero evitó aclarar si el boicot sería levantado.
El Real Madrid se sumó este miércoles a la cadena de rectificaciones. El club expresó sus disculpas "por cualquier malestar" causado por las palabras de su jugador, se adhirió a su arrepentimiento y reivindicó sus vínculos con millones de seguidores chinos.
La declaración llegó después de que CMG la hubiera exigido como condición previa para hablar. A última hora del miércoles los partidos seguían sin estar disponibles en China y no se había anunciado la recuperación de las emisiones.
Tebas y 400 M€ en juego
Tebas se había adelantado a todos. Pidió "sinceras disculpas al pueblo chino", recalcó que Mbappé habló a título personal y escribió: "No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación ni perjudique a los más de 20 clubes de nuestras competiciones profesionales y a millones de aficionados chinos".
Después se reunió con el embajador Yao Jing para buscar una salida y proteger los acuerdos con CMG y la Chinese Professional Football League, vigente hasta 2029.
No se trata solo de diplomacia futbolística. En agosto, LaLiga entregó a China Mobile Migu los derechos digitales exclusivos en China continental hasta la temporada 2029/30: cuatro campañas, 380 partidos por curso, resúmenes y contenidos bajo un modelo gratuito y de pago.
Fuentes de mercado sitúan en hasta 400 millones de euros el negocio expuesto hasta 2030, una estimación que no equivale a pérdidas confirmadas. Migu no ha cancelado su contrato y el apagón conocido afecta a CCTV, de modo que el daño económico final todavía no puede calcularse.
NBA: 2 años y medio de apagón
La rapidez de Tebas se entiende mejor mirando a la NBA. El 4 de octubre de 2019, Daryl Morey, entonces director general de los Houston Rockets, publicó en X una imagen de apoyo a las protestas democráticas de Hong Kong. La borró, pero el incendio ya se había propagado.
CCTV retiró la competición, Tencent suspendió inicialmente sus emisiones, patrocinadores chinos se apartaron y los Rockets desaparecieron de escaparates y plataformas.
La primera respuesta de la NBA fue ambigua. Lamentó que el mensaje hubiera ofendido a sus amigos y aficionados chinos y aclaró que Morey no representaba ni a los Rockets ni a la liga.
Silver, sin embargo, corrigió pronto cualquier impresión de sometimiento. "No estamos pidiendo disculpas por que Daryl ejerza su libertad de expresión", declaró en Tokio. Y asumió el precio: "Entiendo que hay consecuencias derivadas de su libertad de expresión y tendremos que convivir con esas consecuencias".
El comisionado aseguró después que desde China le habían pedido despedir a Morey -Pekín lo negó- y que la respuesta fue tajante: "No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Ni siquiera hay posibilidad de que lo sancionemos".
Esa frontera tuvo un coste. Las cuentas de la temporada 2019/20 atribuyeron 200 millones de dólares de impacto negativo neto a la ruptura con China. En 2022, Silver elevó la perspectiva y habló de "cientos de millones de dólares" perdidos.
Aun así, mantuvo su posición: "Si las consecuencias son que nos retiren de la emisión o que perdamos dinero, lo aceptamos".
La normalidad tardó años. Tencent recuperó buena parte de los partidos a las dos semanas, aunque mantuvo el veto sobre los Rockets, mientras CCTV permaneció cerrada salvo una emisión puntual de las Finales de 2020.
La NBA regresó de forma estable a la televisión estatal el 30 de marzo de 2022, casi dos años y medio después del tuit.
LaLiga quiere autocensura
LaLiga ha elegido hasta ahora el camino contrario. No ha defendido públicamente el derecho de Mbappé a expresarse ni ha señalado un límite a las concesiones exigidas por Pekín.
En cambio, ha anunciado junto a clubes y futbolistas un "protocolo de sensibilización y comunicación" para prevenir episodios similares.
Nacido bajo la amenaza de perder emisiones y contratos, introduce un incentivo evidente para la autocensura: que los jugadores aprendan qué asuntos deben evitar para no comprometer mercados estratégicos.
Ahí cobra sentido la idea del chivo expiatorio. Mbappé fue imprudente, se disculpó y ya ha perdido tres patrocinadores. Tebas, sin embargo, ha utilizado su responsabilidad individual para separar al negocio colectivo del foco del conflicto y ofrecer a China una corrección institucional más amplia.
No ha anunciado una sanción contra el francés, pero sí una política destinada a vigilar futuras crisis de comunicación. Silver también quiso salvar su relación con China; la diferencia es que fijó una línea roja y aceptó perder dinero antes que disciplinar a Morey.
Tebas todavía no ha fijado ninguna, salvo la de impedir que otro jugador vuelva a poner en peligro el negocio.