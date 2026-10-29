Carlos Carbonell (31), sobre la ley de vivienda: "Compro pisos para hacer un alquiler tradicional, no me perjudica"

La carrera de un futbolista profesional puede cambiar de un día para otro. Las lesiones, la falta de minutos o un descenso pueden alterar por completo sus ingresos y sus planes de futuro. Carlos Carbonell, conocido como 'Tropi', lo vivió en primera persona.

Tras pasar por las canteras del Valencia y el Atlético de Madrid, jugar en el Recreativo de Huelva y vivir una experiencia en Chipre, tuvo que retirarse antes de lo previsto. Sin embargo, había empezado a construir una alternativa lejos del césped: la inversión inmobiliaria.

En una entrevista concedida a Estadio Deportivo, el exfutbolista explica cómo nació su interés por el sector y por qué ahora ayuda a otros jugadores a invertir su dinero.

Su historia comenzó gracias a un consejo familiar. "Fue un poco mi madre la que me dijo: 'Oye, con este dinero que estás ganando vamos a ir a comprar un inmueble'", recuerda.

Aquella decisión le permitió descubrir una fórmula para generar ingresos más allá de su etapa como profesional. "Uno de los mayores problemas que tiene el futbolista cuando deja de jugar es que deja de tener un flujo de caja al nivel del que tenía", señala.

Por eso, considera fundamental preparar la retirada desde los primeros años de carrera, cuando muchos jugadores todavía no son conscientes de la incertidumbre que rodea a su profesión.

Carlos Carbonell (Tropi) en el Valencia CF. IG @tropi6

Tropi lamenta que los jóvenes futbolistas no reciban suficiente orientación financiera cuando empiezan a ganar dinero. "Con 18-19 años lo ideal es que alguien te asesore bien y sepas desde el primer momento qué plan y qué estrategia llevar", defiende.

El exjugador advierte de que alcanzar la élite no está al alcance de todos y que incluso una carrera prometedora puede truncarse repentinamente. "Es un error pensar así porque nunca sabes. En esta profesión, ya sea el fútbol o cualquier otro deporte, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento", afirma.

Un futuro más allá del fútbol

Su experiencia en los vestuarios le permitió comprobar que la planificación económica sigue siendo una asignatura pendiente. Según explica, solo entre un 10 y un 15 % de los integrantes de una plantilla se preocupa por invertir su dinero, ya sea en inmuebles o en otros activos.

Ahora, desde su empresa, trabaja con futbolistas para ayudarles a encontrar oportunidades inmobiliarias. Aunque reconoce que los precios actuales dificultan repetir las condiciones con las que comenzó a invertir hace ocho o nueve años, insiste en que todavía existen posibilidades.

La clave, a su juicio, está en pensar a largo plazo y no en especular con las subidas de precio.

"El objetivo es obtener rentas el día de mañana, tener un inquilino y que el piso se compre con deuda, es decir, con hipoteca. Que esa hipoteca se pague con el alquiler", explica.

Una estrategia que busca generar ingresos recurrentes y construir un patrimonio que permanezca cuando desaparezca el sueldo del fútbol.

El exfutbolista también analiza la situación del mercado inmobiliario y las medidas para regular el alquiler. En su opinión, las restricciones no resuelven el problema de fondo: la falta de oferta de viviendas.

"Es un parche a corto plazo que no va a solucionar el problema grave, que es que falta mucha oferta de pisos", sostiene.

Tropi considera que las políticas actuales no abordan suficientemente las causas estructurales del encarecimiento de la vivienda y cuestiona que puedan garantizar una bajada de los precios.

Su mensaje, no obstante, va más allá del debate inmobiliario. Después de una retirada precipitada por las lesiones, el exjugador ha encontrado una nueva vía profesional y quiere que otros futbolistas puedan prepararse para ese momento

. Porque, como demuestra su trayectoria, el futuro de un deportista no debería depender únicamente de lo que ocurra dentro del terreno de juego.