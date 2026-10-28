Las secuelas del 'meme' de Mbappé y Mao Zedong: apagón en televisión, contratos rotos y el mensaje de Tebas a China

Su cara estaba en botellas, autobuses y ascensores y ahora desaparece de campañas publicitarias y hasta de una clasificación del Balón de Oro. El meme de Kylian Mbappé sobre un "dictador chino", interpretado como una referencia a Mao Zedong, ha activado una cadena de represalias que desborda al futbolista.

Tres patrocinadores han cancelado sus acuerdos, la televisión estatal ha suspendido las retransmisiones de LaLiga y plataformas digitales restringen sus cuentas. Javier Tebas, el presidente de la patronal, ha elegido desmarcarse del delantero y pedir perdón a China.

La respuesta revela una jerarquía de prioridades: reparar la relación con las autoridades y los socios audiovisuales antes que respaldar públicamente a uno de los principales reclamos del campeonato.

"No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación", escribió Tebas, que advirtió también del perjuicio para los clubes y los aficionados chinos. El presidente reivindicó los vínculos establecidos con autoridades, instituciones deportivas y operadores televisivos, y comprometió gestiones para contener la crisis.

El comunicado oficial, que compartió también en chino, levantó una barrera entre la competición y el jugador: "Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA". Añadió disculpas en nombre de la organización y sus clubes, además de una declaración de respeto hacia China y sus instituciones.

西班牙职业足球联盟（LALIGA）对基利安·姆巴佩所发表的言论在中国引发的不满与冒犯深表遗憾。我们理解这些言论所造成的伤害。我谨代表LALIGA向中国人民致以诚挚的歉意。 多年来，我们与中国及其政府部门、体育机构、视听媒体机构，以及数以百万计喜爱西班牙足球的球迷，建立了相互尊重、信任与合作的关系。 我们不能允许个人行为损害这一关系，也不能让我们职业赛事中的20多家俱乐部以及数以百万计的中国球迷因此受到不利影响。 我们正在采取力所能及的措施，并与我们在中国的合作伙伴及相关方直接对接，以化解当前局面。 我们对中国、中国人民及中国有关机构的承诺坚定不移。 多年来建立的这一关系，不能因个别事件而受到损害。 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

Por si fuera poco, Tebas se reunió de urgencia este mismo martes con el embajador de China en España "para abordar la situación generada por las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones que permitan superar este episodio", tal y como anunció el presidente de LaLiga en sus redes.

Una medida desesperada para proteger a toda costa entre 400-500 millones de euros en ingresos comprometidos por los acuerdos televisivos con China para esta temporada y las tres próximas.

En ninguno de esos pronunciamientos aparece una defensa de Mbappé frente al veto ni una objeción a que una conversación ajena a la competición determine qué partidos pueden emitirse. Ese es el desamparo verificable: el delantero encuentra una organización preocupada por limitar el daño comercial y no un respaldo público ante la represalia.

La ironía está en la propia promoción de LaLiga: en agosto, al anunciar su nuevo contrato audiovisual chino, exhibía a Mbappé como una de sus grandes estrellas. Ahora presenta su actuación como un episodio del que debe distanciarse.

Javier Tebas, junto a Yao Jing, embajador de China en España. Redes sociales

Tebas tampoco se limitó a disculparse: la patronal prepara con clubes y jugadores un protocolo de sensibilización y comunicación para evitar incidentes similares. El compromiso de corregir conductas recae, por tanto, sobre los protagonistas del fútbol español.

Un apagón con límites

Según The Paper, CCTV dejó de emitir contenidos relacionados con LaLiga y Mbappé desde la noche del lunes y retiró sus anuncios. Associated Press añadió que China Media Group, matriz de la cadena, reclamó disculpas al futbolista y al Real Madrid.

Más tarde, tras pedir perdón Mbappé, la corporación emitió un comunicado señalando haber "tomado nota" de sus declaraciones y las de Tebas, y empleó un tono duro para poner sobre aviso al fútbol español tras el episodio:

"Esperemos que La Liga, el Real Madrid y el propio Mbappé realmente aprendan una lección de esto, ofrezcan una disculpa sincera y rectifiquen sus errores para no volver a cometerlos", decía la nota.

A falta de comprobar si esto acaba con el veto momentáneo tanto al jugador como a LaLiga, el alcance exige precisión: la suspensión en la televisión estatal no equivale, por sí sola, a la desaparición del campeonato de todas las plataformas del país.

LaLiga firmó en agosto con China Mobile Migu un contrato digital para las temporadas 2026/27 a 2029/30, con los 380 partidos anuales y contenidos complementarios. Dicha licencia -que otorga entre 400 y 500 millones de ingresos- no se ha visto afectada.

CCTV cuenta con una alianza diferente, formalizada con China Media Group en septiembre de 2024 durante una visita institucional española a Pekín. La crisis golpea así una relación construida mediante acuerdos deportivos, empresariales y políticos.

Tampoco hay todavía una factura definitiva: los comunicados no cuantifican las pérdidas ni concretan la duración del bloqueo. AFP señaló, además, que seguían figurando partidos del fin de semana en la programación digital de CCTV, pese a la suspensión comunicada.

Las marcas borran al embajador

Dongpeng -conocida también como Eastroc-, Mengniu y Milkground han anunciado el fin de sus colaboraciones con el francés. La primera invocó "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales", aunque las empresas no detallaron en sus comunicados qué declaración desencadenaba la ruptura.

Bu Shui La, la bebida con electrolitos de Dongpeng, había utilizado profusamente al jugador durante el Mundial de 2026. El grupo retiró materiales promocionales y otros usuarios exigieron que eliminara también su imagen de los envases. Fotografías distribuidas este martes por AP mostraban algunos productos todavía a la venta en Pekín.

La cara de Mbappé en una botella de una tienda en Pekín. EFE

El golpe alcanzó incluso a los mercados: Bloomberg registró descensos intradía de hasta el 4,1% para Eastroc y de alrededor del 3% para Mengniu.

La marca suiza On también eliminó publicaciones del futbolista de su cuenta china, una decisión que no constituye por sí misma una rescisión de su acuerdo global. Reuters recogió que Lego mantenía su producto de Mbappé en la web china y que el Real Madrid declinaba comentar la controversia.

Borrado digital y disculpas

Las restricciones alcanzaron los perfiles de Mbappé de Weibo y Xiaohongshu, que fueron silenciados. Esta última plataforma, conocida como RedNote, anunció la retirada de materiales promocionales, pero aclaró que su colaboración comercial había terminado el 31 de diciembre de 2024.

Dongqiudi fue más lejos: sustituyó el nombre del segundo clasificado del Balón de Oro porque "no existe tal persona", mientras conservaba los de Harry Kane y Lamine Yamal. El borrado convierte el resultado deportivo en otro escenario de castigo.

Todo procede de un fragmento vinculado al programa The Bridge: preguntado por sus memes favoritos, Mbappé aludía a un montaje de su rostro sobre un "dictador chino", sin nombrar a Mao. El francés respondió este martes en francés, chino e inglés: "Mi comentario fue desacertado", admitió, y aseguró que no pretendía ofender.

El meme con el rostro de Mbappé en la cara de Mao Zedong. Redes sociales

Mao, fundador de la República Popular en 1949 y gobernante hasta 1976, conserva una posición central en China pese al autoritarismo y las campañas que causaron millones de muertes.

El Ministerio de Exteriores chino también intervino: su portavoz, Guo Jiakun, sostuvo que las palabras que ofenden a la población encuentran el rechazo de todos los sectores sociales. La controversia, por tanto, había dejado de ser exclusivamente deportiva.

El precedente es conocido: en 2019, el apoyo de Daryl Morey a las protestas de Hong Kong desencadenó represalias comerciales y televisivas contra la NBA. Ahora, la reacción pública de LaLiga vuelve a mostrar el dilema: proteger a una estrella o preservar el acceso al mercado que la consume.