Ignacio Camacho (36), sobre sus propiedades: "Reparto mi dinero en rentas variables y fijas y en activos inmobiliarios"

Una lesión crónica de tobillo obligó a Ignacio Camacho (Zaragoza, 1990) a colgar las botas antes de tiempo. El que fuera uno de los mediocentros españoles más destacados de su quinta, con trayectoria en el Atlético de Madrid, el Málaga, el Wolfsburgo y un partido como internacional absoluto, tuvo que decir adiós al césped en 2020.

Hoy sigue ligado a sus raíces rojiblancas como team manager del filial colchonero.

Lejos de los focos de los estadios, Camacho ha demostrado tener la misma contundencia y las ideas igual de claras a la hora de gestionar su dinero. En una reciente aparición en el podcast Los Fulanos, el zaragozano desgranó su conservadora estrategia financiera, basada en un principio muy sencillo: delegar en su núcleo familiar y huir de los riesgos.

"Yo soy una persona que digo: zapatero a sus zapatos. Yo sabía jugar al fútbol y jugaba al fútbol", reconoció con naturalidad al justificar por qué jamás quiso ser el gestor directo de sus ganancias. Esa responsabilidad recayó de forma natural en su entorno: su padre tomó las riendas del ámbito económico y su hermano se hizo cargo de la parcela fiscal, liberándolo para centrarse al cien por cien en la pelota.

Esta aversión al riesgo no es casual, sino fruto de un tropiezo temprano. Recién aterrizado en el primer equipo del Atlético, decidió aventurarse por su cuenta invirtiendo en un modesto club deportivo de un barrio de Madrid. El resultado fue nefasto: "Me la pegué", admitió.

Aquel chasco le sirvió de lección para apartarse de los negocios paralelos, tan comunes entre los deportistas de élite, y confiar ciegamente en su familia, asumiendo con filosofía los vaivenes del mercado.

"Prefiero que pierda el dinero mi padre a que lo pierda yo", bromeó el exfutbolista. Esa confianza absoluta le permite no perder el sueño cuando la economía global se resiente: "Un año pueden ir mal los fondos, la bolsa, la renta fija o la renta variable. Estoy muy tranquilo".

Gran parte de esta serenidad nace de un consejo fundamental que le dio su padre cuando empezó a ganar dinero como profesional: "Tú ya has ganado la lotería, deja de apostar, mantén". Siguiendo esa máxima, Camacho tiene claro que un jugador de élite con la cabeza amueblada no necesita jugársela para asegurar su futuro. "Lo importante es ganar lo justo para cubrir la inflación y poder vivir", sentenció.

Siguiendo esta línea conservadora, el exjugador detalló cómo está estructurado su patrimonio. Tras la construcción de su casa, el ladrillo ha ganado peso en su cartera, representando un 40 % en activos inmobiliarios. El 60 % restante está diversificado en mercados financieros a través de renta fija, renta variable y fondos de inversión.

Sobre su etapa posfútbol, Camacho confesó que, tras el impacto de la retirada, aún se encuentra "en búsqueda" de su camino definitivo. Sin embargo, no oculta su satisfacción con su rol actual arropando a los canteranos del Atlético. "Estoy contento. Disfruto mucho del día a día con el vestuario, con los entrenadores y con la gente joven", concluyó.