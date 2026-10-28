Dani Carvajal, 34 años, sobre el problema de la vivienda: "Es una pena cómo está el tema. Me preocupa el estado del país"

En medio de su nueva andadura profesional tras vestir durante más de dos décadas la camiseta del Real Madrid, Dani Carvajal ha compartido sus impresiones sobre la actualidad social de España durante su paso por los micrófonos radiofónicos.

Aunque su rutina cotidiana transcurre centrada en la disciplina deportiva y el esfuerzo diario con el Getafe, el futbolista no se mantiene ajeno a las dificultades que afectan a la ciudadanía.

El defensor madrileño abordó en El Larguero de la Cadena SER sin rodeos la incertidumbre económica y social que percibe a su alrededor.

Al referirse a las prioridades cotidianas de la sociedad, el jugador se mostró inquieto por el escenario de la nación y lamentó el encarecimiento residencial y las deficiencias en los servicios públicos.

Sobre estas problemáticas, declaró: "Es una pena cómo está el tema de la vivienda, de la sanidad, pues bueno hay muchos problemas, la deuda pública sigue subiendo". Según explicó, estos debates se han vuelto habituales entre los ciudadanos en cualquier espacio público o familiar.

A las puertas de unos futuros comicios electorales, el veterano futbolista reflexionó sobre la importancia de la participación ciudadana y el análisis consciente de las propuestas políticas.

Carvajal sostuvo que las inquietudes de la población trascienden las fronteras estrictamente deportivas, señalando: "A todos nos preocupa el estado actual de nuestro país".

Dani Carvajal, en un entrenamiento del Getafe. Europa Press

Asimismo, expresó su deseo de que la administración entrante logre reconducir las deficiencias actuales: "Esperemos que con la próxima legislatura pues se pueda poner solución".

El internacional español insistió en que los votantes deben distanciarse de las trincheras ideológicas a la hora de acudir a las urnas. Frente a la polarización partidista, el deportista abogó por el criterio propio y la responsabilidad cívica, remarcando: "Que la gente pues que no sea ni de un bando ni de otro, sino que use el sentido común, se lea los programas electorales y vote realmente lo que cree que es mejor para todos, porque tenemos un país maravilloso".

Igualmente, animó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto en libertad: "Que la gente vaya a votar, que vote lo que crea que es mejor, lo que sienta".

A pesar de manifestar abiertamente su visión sobre el panorama nacional, el futbolista aclaró que jamás se ha definido ideológicamente en público, asegurando: "Tampoco suelo dar mi visión política, no, nunca me he posicionado públicamente sobre nada".

Del mismo modo, descartó tajantemente cualquier posibilidad de dar el salto al ámbito institucional o partidista en el futuro. Al ser consultado sobre una hipotética carrera política tras su retirada de los terrenos de juego, respondió con firmeza: "Me abstengo de eso... No estoy preparado para ello tampoco".

De esta manera, el laureado zaguero combina su renovada ilusión por competir en el Coliseum con una mirada atenta a la realidad socioeconómica de su entorno.

Tras cerrar una etapa dorada de veintitrés años en la entidad madridista para sumarse al proyecto del Getafe, Carvajal mantiene intacta su pasión por el fútbol mientras demuestra estar muy conectado con los problemas diarios que afectan a la sociedad española.