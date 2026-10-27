Ronaldo Nazario, 50 años, sobre sus propiedades: "Mi dinero lo pongo en inmuebles y el resto lo dejo todo en el mismo banco"

Ronaldo Nazario lleva años construyendo un patrimonio que trasciende sus éxitos como futbolista. A los 50 años, el brasileño combina propiedades residenciales con inversiones financieras, empresas de marketing y proyectos deportivos.

Su relación con el ladrillo, sin embargo, no es reciente: en una entrevista con la revista brasileña Trip, publicada en 2009, ya explicaba cómo administraba sus recursos.

"Soy conservador con las finanzas, pongo el dinero en inmuebles; el resto lo dejo todo en el mismo banco, sin ningún riesgo", afirmó. La declaración respondía a una pregunta del periodista Daniel Piza sobre si supervisaba sus negocios.

Aunque describe su estrategia de entonces, permite situar el origen de una preferencia inversora que ha seguido acompañando su trayectoria empresarial.

Un ático en Miami

Una de sus adquisiciones más recientes es un ático en Bay Harbor Islands, en el área de Miami. Según publicó The Business Times en marzo, la operación alcanzó los 7,8 millones de dólares y se realizó mediante una sociedad vinculada al exdelantero.

El inmueble cuenta con cinco dormitorios, siete baños y una terraza en la azotea con piscina privada.

Ronaldo Nazario, en la gala del Balón de Oro. Reuters

En Brasil, su residencia de Morumbí, en São Paulo, ha servido como escenario de entrevistas y encuentros benéficos. Folha de S.Paulo describió en 2023 una vivienda con piscina, sauna y pista de tenis durante un torneo organizado por Ronaldo y Celina Locks.

No todas las viviendas asociadas a su nombre siguen formando parte de su patrimonio. En 2020 vendió otra mansión, situada en Jardim América, por 16 millones de reales, según Quem. La propiedad había permanecido cerca de dos años en el mercado y se había anunciado inicialmente por 22 millones.

Ladrillo y gestión patrimonial

Su exposición inmobiliaria también incluye participaciones empresariales. En 2019 figuraba como accionista de Mistral Iberia Real Estate Socimi junto a Juan Mata y Fernando Llorente. Entonces poseía el 12,27% de una sociedad que invertía en otras compañías inmobiliarias cotizadas, una fórmula distinta de adquirir personalmente cada edificio de sus carteras.

En 2024 dio otro paso con Galáticos Capital, nacida de la alianza entre su firma de gestión patrimonial y Galápagos Capital. El proyecto arrancó con más de 1.000 millones de reales administrados para clientes, principalmente deportistas y artistas: esa cifra no equivale a la fortuna particular de Ronaldo.

La diversificación continúa con ODDZ Network, dedicada al marketing, los contenidos y el entretenimiento deportivo. Además, en octubre se publicó su entrada, junto con otros inversores, en el control de DLD, operadora de Head y Mares en Brasil, no de las marcas internacionales completas.

A esas actividades se suma Galácticos House, un club privado de lujo proyectado para 2027 en São Paulo. En cambio, Cruzeiro y Valladolid pertenecen ya a su pasado empresarial: vendió sus participaciones de control en 2024 y 2025, respectivamente.

Su perfil actual refleja así una diversificación mayor que la prudente estrategia descrita en aquella entrevista.