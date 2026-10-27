Mbappé pide perdón tras ofender a China por referirse a Mao Zedong como "dictador": "El comentario fue desacertado"

Kylian Mbappé ha pedido disculpas por el comentario sobre un montaje de su rostro sobre el de Mao Zedong que desencadenó una oleada de críticas en China. El delantero del Real Madrid ha difundido un comunicado en francés, chino e inglés en el que reconoce el daño causado y asegura que no pretendía ofender.

"Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que lastimó a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo", afirma. El futbolista acompaña ese reconocimiento de una petición de perdón: "Pido disculpas a todos los que mis palabras hayan molestado. Esta no era en absoluto mi intención".

La controversia surgió a raíz de una conversación vinculada al programa The Bridge. Preguntado por los memes sobre su figura, Mbappé comentó que uno de sus favoritos lo mostraba caracterizado como un "dictador chino". No mencionó expresamente a Mao, pero el montaje remitía al fundador de la República Popular.

La reacción ha tenido consecuencias comerciales. Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron la ruptura de sus acuerdos publicitarios con el jugador. Además, la televisión estatal CCTV suspendió sus retransmisiones de LaLiga.

Javier Tebas también pidió disculpas al pueblo chino y tomó distancia de las palabras del delantero. El presidente de LaLiga defendió que una actuación individual no debía perjudicar la relación de la competición con el país asiático.

El meme con el rostro de Mbappé en la cara de Mao Zedong. Redes sociales

Mbappé concluye su mensaje subrayando su respeto: "Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente".

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