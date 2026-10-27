Manolo González, destituido como entrenador del Espanyol tras la eliminación ante el Sestao en la Copa del Rey

Manolo González, el entrenador del ascenso del RCD Espanyol a Primera División en 2024, ya es historia del club perico. A través de un comunicado, la entidad ha hecho oficial la destitución del que ha sido su entrenador las últimas dos temporadas y media.

El cese de Manolo González supone el tercer cambio en los banquillos tras las destituciones de Carlos Corberán al frente del Valencia y Luis Miguel Ramis en Osasuna.

La derrota ante el Sestao River, de la cuarta división del fútbol español, ha sido la gota que ha llenado el vaso. El técnico catalán deja al equipo en puestos de descenso a Segunda División y sin la oportunidad de soñar con llegar lejos en Copa del Rey.

✍️ OFICIAL | Manolo González deixa de ser entrenador de l'#RCDE. El Club vol agrair-li la seva feina durant tots aquests anys i li desitja molta sort en els seus projectes futurs. — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 27, 2026

El técnico llegaba a la eliminatoria de la Copa muy tocado tras sumar un punto de los últimos quince en LaLiga. Manolo González asumía que esta semana era clave para su futuro, empezando por el duelo contra el Sestao y siguiendo con el del viernes contra el Villarreal.

El rendimiento del bloque en los últimos compromisos ha sembrado dudas, desconectándose en el tramo final ante Málaga (1-1), Atlético de Madrid (0-1) y Racing de Santander (2-1) y perdiendo puntos clave. Actualmente, el Espanyol está antepenúltimo con ocho puntos.

El Espanyol, en su comunicado, destacado que el técnico es un ejemplo de "esfuerzo, constancia y superación", y valora su "implicación y trabajo" en los 107 partidos oficiales que ha dirigido al primer equipo.

Manolo González llegó al Espanyol hace tres temporadas tras la destitución de Luis Miguel Ramis, en marzo de 2024. El preparador catalán, artífice del ascenso a Primera esa misma temporada, ha vivido campañas convulsas desde que tomó las rienda del cuadro periquito.