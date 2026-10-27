LaLiga denuncia la agresión con una bandera a Camavinga y el lanzamiento de objetos en el Camp Nou durante El Clásico

LaLiga ha denunciado formalmente los graves incidentes que tuvieron lugar en el Camp Nou durante los minutos finales del último Clásico, en un escrito que recoge tanto el lanzamiento masivo de objetos al terreno de juego como una agresión directa contra Camavinga.

El organismo ha remitido su informe oficial de incidencias al Comité de Disciplina y a la Comisión Antiviolencia, detallando unos altercados que empañaron el desenlace del partido y obligaron a detener el encuentro.

Los hechos se produjeron en el minuto 87, justo en el momento en que los jugadores del equipo visitante celebraban el segundo gol madridista.

Camavinga fue agredido con una bandera en la celebración del segundo gol del Madrid. La realización no mostró ninguna imagen y DAZN retiró un vídeo. Aquí, las imágenes grabadas por un aficionado. https://t.co/yvFuKcrXFg — Fútbolgate.com (@futbolgate_ES) October 26, 2026

Según especifica el documento emitido por la patronal, el foco de los incidentes se situó en el Gol Sud del estadio azulgrana, concretamente en los sectores 23 y 24, un área ocupada por la grada de animación denominada "Grada Gol 1957".

El suceso de mayor gravedad detalla el ataque físico sufrido por el jugador blanco. En medio del júbilo por el tanto, un aficionado local ubicado en la mencionada grada de animación asestó un golpe con una bandera a Camavinga.

Este "banderazo" supone una quiebra crítica de la seguridad del recinto, al implicar el contacto físico directo de un espectador hacia un protagonista del juego.

Paralelamente a esta agresión, el escrito documenta una peligrosa lluvia de proyectiles desde esa misma zona del campo. Varios integrantes de la citada grada lanzaron al césped una variada cantidad de objetos, entre los que se lograron identificar botellas, latas, mecheros e incluso un vaper.

Aunque el informe oficial subraya que ninguno de estos elementos llegó a impactar contra los futbolistas del Real Madrid, el riesgo evidente obligó a tomar medidas disciplinarias inmediatas sobre el terreno.

Ante esta situación de descontrol, el colegiado activó la primera fase del protocolo de actuación previsto para el lanzamiento de objetos. A través de la megafonía del Camp Nou se emitió un mensaje de advertencia urgente, instando a los aficionados de ese sector a cesar en su actitud violenta.

El normal desarrollo del juego se vio interrumpido y el partido permaneció detenido durante un minuto y veinte segundos para garantizar la seguridad, un parón que ha quedado debidamente reflejado en el acta arbitral.

Con la denuncia ya en poder de los organismos disciplinarios pertinentes, las autoridades deberán evaluar ahora la responsabilidad del club organizador.

El FC Barcelona se expone a la apertura de un expediente que, dada la gravedad que supone la combinación del lanzamiento de objetos y la agresión física a un jugador, podría derivar en fuertes multas económicas y en la clausura parcial de la grada implicada.