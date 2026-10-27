La FIFA visitará España en noviembre y diciembre para evaluar a todas las posibles sedes del Mundial 2030

Durante los meses de noviembre y diciembre, una delegación oficial de la FIFA llevará a cabo las visitas de inspección técnica a los tres países organizadores: España, Portugal y Marruecos.

Este escrutinio sobre el terreno es el último y gran obstáculo antes de que el máximo organismo del fútbol mundial dicte sentencia y anuncie qué estadios tendrán el honor de acoger los partidos de la cita mundialista.

La agenda de los emisarios de la FIFA promete ser exhaustiva. Los representantes internacionales mantendrán reuniones al más alto nivel con miembros del Gobierno, autoridades locales de las diferentes ciudades candidatas, directivos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y representantes de los clubes implicados.

El objetivo de esta gira no es meramente protocolario; la delegación examinará con lupa la viabilidad técnica de cada proyecto, el estado actual de las infraestructuras deportivas, las redes de transporte metropolitano, la capacidad hotelera y las garantías de seguridad y sostenibilidad que exige un evento de esta colosal magnitud.

En el caso concreto de España, la carrera interna por convertirse en sede oficial es frenética. Actualmente, la RFEF maneja una lista en la que nueve estadios parten con una clara ventaja logística e institucional para asegurar su presencia en el torneo.

Sin embargo, el catálogo definitivo de estadios aún no está cerrado bajo llave, lo que ha abierto una ventana de oportunidad para otras plazas de gran tradición futbolística.

Ciudades como Valencia, que confía en desatascar de una vez por todas las obras del Nou Mestalla, y Vigo, apoyada en la incesante remodelación de Balaídos, han intensificado sus esfuerzos diplomáticos.

Ambas urbes aspiran a ocupar las vacantes que podrían dejar otros proyectos que se han ido desinflando o que no logran cumplir a tiempo con el estricto cuaderno de cargos que impone Zúrich.

Cabe recordar que la candidatura conjunta, bautizada bajo el lema oficial 'YallaVamos 2030', representa un hito sin precedentes al unir dos continentes a través del deporte. Mientras Portugal y Marruecos ya tienen prácticamente definidos y consolidados sus cupos de estadios, gran parte del foco organizativo recae en el territorio español.

Por peso histórico y capacidad de infraestructura, España aspira a quedarse con el mayor número de sedes del torneo, incluyendo previsiblemente la celebración de la gran final en el Bernabéu.

La última palabra, en cualquier caso, la tendrá exclusivamente la FIFA. Las federaciones nacionales proponen, pero es el ente rector del fútbol mundial quien evalúa y, finalmente, aprueba o descarta.

Todo este complejo proceso de criba culminará a finales de este mismo año. Está previsto que sea en el mes de diciembre cuando la FIFA haga oficial el esperado listado definitivo de sedes durante su Congreso.

Hasta entonces, las ciudades candidatas contienen el aliento, sabedoras de que un informe favorable en estas inminentes visitas marcará la frontera entre ser parte de la historia del fútbol o quedarse a las puertas del evento deportivo más grande del planeta.