El éxito de Alexia Putellas (32) fuera del fútbol: la inversión en su propio canal de YouTube y sus propiedades inmobiliarias

Alexia Putellas ha construido una trayectoria que también tiene recorrido lejos del césped. A sus 32 años, la flamante Balón de Oro -premio que ya ha conquistado en tres ocasiones- combina su carrera deportiva con un patrimonio inmobiliario y un proyecto audiovisual propio.

Sus compras de vivienda y el lanzamiento de Eleven TV by Alexia muestran dos formas distintas de emplear sus recursos: adquirir inmuebles y ampliar la presencia del fútbol femenino entre el público español.

La primera operación inmobiliaria se remonta a 2017. Entonces compró un apartamento de algo más de 60 metros cuadrados en Sant Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona. La vivienda dispone de balcón y plaza de garaje.

La información no concreta cuánto pagó por ella ni permite determinar si actualmente la utiliza como residencia o la destina al alquiler.

Cinco años después, en 2022, Putellas adquirió una propiedad de mayores dimensiones en Cerdanyola del Vallès. Se trata de una casa de unos 260 metros cuadrados, con piscina y situada sobre una parcela que supera los 1.000 metros cuadrados.

Putellas posee la titularidad en pleno dominio y su valor de mercado se sitúa alrededor de los 700.000 euros. Dicha cantidad se trata de una estimación, no del precio acreditado de la compraventa.

Estas dos adquisiciones son las operaciones que se conocen, pero no equivalen a un inventario completo de su patrimonio. Tampoco hay información suficiente para calcular los rendimientos que podrían proporcionarle.

Alexia Putellas, con el Balón de Oro 2026. Reuters

Su actividad económica incluye, además, campañas publicitarias para firmas como Nike, Cupra, Allianz o Spotify, acuerdos que deben distinguirse de una participación en el capital de esas compañías.

Una apuesta con propósito

Su iniciativa más reciente lleva su nombre: Eleven TV by Alexia. El canal de YouTube, presentado el pasado mes de septiembre, nació con derechos para emitir en España un encuentro por jornada de la Women's Super League, la máxima categoría femenina inglesa.

La propuesta permite acercar esa competición a una audiencia que también puede encontrar entrevistas, análisis, reportajes y contenidos sobre sus protagonistas.

Putellas explicó el origen del proyecto durante una conversación con Virginia Torrecilla. La futbolista afirmó que había adquirido "los derechos de emisión de esos partidos", aunque aclaró que no lo consideraba "un negocio".

Su intención declarada era contribuir a que el fútbol femenino tuviera mayor visibilidad. Las informaciones consultadas no especifican cuánto desembolsó por los derechos ni ofrecen cifras sobre ingresos o rentabilidad del canal.

El estreno contó con la colaboración de Mundo Maldini, el canal del periodista Julio Maldonado. Esa cooperación correspondía al partido inaugural, mientras se completaba la infraestructura de Eleven TV. Por tanto, no permite describir a ambos como socios permanentes de una misma empresa.

La vertiente social ocupa otro espacio diferenciado. En mayo de 2024, la futbolista creó Eleven Foundation para facilitar la práctica del fútbol a niñas en riesgo de exclusión.

Frente a las propiedades y el proyecto audiovisual, esta iniciativa pertenece al ámbito filantrópico y no debe confundirse con una inversión orientada a obtener beneficios personales.