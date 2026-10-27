El Espanyol, primer equipo de Primera División eliminado de la Copa del Rey ante el Sestao, de la Segunda Federación

Ha saltado la sorpresa en el Municipal de Las Llanas. El RCD Espanyol ha caído eliminado de la Copa del Rey a manos del Sestao River, un equipo de Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español.

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