Kylian Mbappé y el meme que ha provocado la polémica en China. EFE / Captura de pantalla

China declara la guerra a Mbappé tras referirse a Mao Zedong como "dictador" y veta las emisiones de LaLiga

Una conversación sobre memes ha colocado a Kylian Mbappé en el centro de una controversia política y comercial en China.

La televisión estatal CCTV ha suspendido las retransmisiones de LaLiga y de partidos vinculados al delantero del Real Madrid después de que este comentara un montaje que superpone su rostro al de Mao Zedong.

Varias empresas chinas también han roto sus acuerdos publicitarios con el futbolista, mientras Pekín ha expresado su rechazo a las palabras consideradas ofensivas para su población.

El alcance del apagón se limita, por el momento, a CCTV. Por tanto, no acredita una prohibición general de todas las plataformas del país.

Según The Paper, que cita fuentes relacionadas con la radiotelevisión pública, la decisión empezó a aplicarse la noche del lunes y comprende también la retirada de anuncios y vídeos protagonizados por el jugador. No se ha detallado cuánto durará la suspensión ni qué condiciones permitirían levantarla.

El comentario de Mbappé

La polémica nació en una entrevista del programa de internet The Bridge. Preguntado por las bromas digitales sobre su figura, Mbappé respondió: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

El delantero no pronunció el nombre de Mao, aunque el montaje difundido junto al fragmento remitía al histórico dirigente comunista.

La controversia adquirió fuerza el lunes por la noche, cuando el portal futbolístico Dongqiudi denunció el comentario. Después se extendió a las redes sociales chinas, donde algunos usuarios reprocharon al francés que obtuviera ingresos del mercado nacional mientras hacía observaciones que consideraban irrespetuosas. Otros preguntaron qué había dicho exactamente, ante unos comunicados empresariales que no reproducían el episodio concreto.

Kylian Mbappé, celebrando durante El Clásico. Reuters

Marcas y Gobierno responden

Dongpeng Beverage Group anunció en Weibo el final inmediato de su relación comercial con Mbappé, tanto desde su cuenta principal como desde la de su marca Bu Shui La.

Las compañías lácteas Mengniu y Milkground comunicaron igualmente la ruptura de su cooperación. Sus mensajes apelaban al respeto a la sensibilidad nacional, sin explicar de manera expresa qué palabras habían motivado las decisiones.

La reacción alcanzó también al Ministerio de Exteriores. Preguntado por el caso, un portavoz advirtió que las palabras y actuaciones que "hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazadas por todos los sectores de la sociedad".

Hasta el momento de la publicación de este artículo, ni Mbappé ni el programa The Bridge habían ofrecido una respuesta. Tampoco ha habido por ahora una explicación del Real Madrid o de LaLiga sobre las consecuencias de la suspensión televisiva.

Una broma hecha conflicto

Mao proclamó la República Popular China en 1949 y conservó el poder hasta su muerte en 1976. Su mandato incluyó el Gran Salto Adelante, asociado a una hambruna que causó decenas de millones de muertos, y la Revolución Cultural, marcada por la persecución política.

Pese a ese legado, continúa siendo una figura fundacional para el Partido Comunista y un símbolo nacional especialmente protegido.

China, a día de hoy, persigue determinadas sátiras sobre dirigentes históricos y personalidades vinculadas al partido mediante la figura de la "difamación de héroes y mártires". Ese contexto ayuda a entender la intensidad de la respuesta, aunque no significa que se haya abierto un procedimiento judicial contra Mbappé.

Los montajes del francés como gobernante autoritario ya circulaban antes de esta crisis. En septiembre había reconocido su intención humorística, pero también expresó incomodidad por las comparaciones con responsables de atrocidades.

Ahora, una de esas bromas ha trascendido las redes: afecta a sus patrocinadores y arrastra a la competición española a un conflicto cuya duración todavía se desconoce.