El seleccionador nacional recogerá también este martes el premio León al éxito deportivo que otorga EL ESPAÑOL.

Luis de la Fuente se corona como el mejor entrenador del mundo en el Balón de Oro tras conquistar la segunda estrella

Luis de la Fuente añadió este lunes otro reconocimiento a una etapa ya histórica. El seleccionador español recibió en Londres el premio al mejor entrenador del mundo en la gala del Balón de Oro, tres meses después de conducir a España hacia su segundo Mundial.

La distinción culmina un ciclo que comenzó rodeado de dudas en diciembre de 2022 y que, en menos de cuatro años, ha dado a la selección absoluta una Nations League, una Eurocopa y la segunda estrella. Este martes, además, recogerá el premio León al éxito deportivo de manos de EL ESPAÑOL.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sostuvo su candidatura. España derrotó a Argentina por 1-0 en la prórroga de la final de Nueva Jersey, con un gol de Ferran Torres en el minuto 106, y volvió a proclamarse campeona dieciséis años después de Sudáfrica. El equipo de De la Fuente dominó la final, limitó al rival y cerró un torneo en el que su fortaleza colectiva se impuso a algunas de las mayores figuras del planeta.

LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

"Entiendo este mérito como colectivo: unos jugadores y un cuerpo técnico maravilloso, el mejor del mundo. Quiero agradecer a mi familia, a los que están y a los que no. Me acuerdo de mis padres y de mi hermano. El éxito no es definitivo: este premio no es una meta alcanzada, es una motivación. ‘Los logros individuales son el reflejo de un logro colectivo’", dijo De la Fuente.

El premio no reconoce únicamente siete semanas de competición. Distingue la construcción de un equipo que ha convertido la continuidad en su principal rasgo.

Desde que asumió el banquillo, De la Fuente llevó a España a las finales de los cuatro torneos que disputó: ganó la Nations League de 2023, conquistó la Eurocopa de 2024, fue subcampeón de la Nations de 2025 y levantó el Mundial de 2026. Ningún seleccionador español había reunido tres títulos con la absoluta.

Su ascenso fue mucho menos ruidoso que su palmarés. La Federación lo eligió para sustituir a Luis Enrique tras la eliminación frente a Marruecos en el Mundial de Qatar.

Hasta entonces, su trabajo más relevante se había desarrollado lejos del gran escaparate, dentro de las categorías inferiores. Había ganado el Europeo sub19 de 2015, el oro de los Juegos Mediterráneos con la sub18 en 2018 y el Europeo sub21 de 2019, además de obtener la plata olímpica en Tokio.

Ese recorrido explica buena parte de la selección campeona. De la Fuente conoció en etapas formativas a futbolistas que después se convirtieron en pilares de la absoluta y apostó por una convivencia generacional en la que la jerarquía no bloqueó el crecimiento de los jóvenes.

Rodri, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Dani Olmo formaban parte de su universo antes de alcanzar la madurez internacional; más tarde, Lamine Yamal y Nico Williams ofrecieron a España desborde, amplitud y una nueva velocidad ofensiva.

La evolución táctica fue igualmente decisiva. España conservó el gusto por dominar a través del balón, pero incorporó más registros: ataques exteriores, presión alta, profundidad inmediata y capacidad para competir sin quedar atrapada en una posesión estéril.

El seleccionador Luis de la Fuente mostrando la Copa del Mundo que ganó con España en el último Mundial. RFEF

En la Eurocopa de Alemania ganó sus siete partidos; en el Mundial confirmó que ese modelo también podía imponerse en eliminatorias de máxima tensión. La selección no dependió de una sola estrella, sino de un reparto de responsabilidades que permitió resolver partidos de maneras diferentes.

La final contra Argentina condensó esa idea. España tuvo paciencia ante un rival replegado, sostuvo el control cuando el partido se alargó y encontró el gol en la prórroga.

Unai Simón apenas tuvo que intervenir y el equipo acabó el Mundial con un solo tanto encajado, un dato que habla tanto del portero como de la protección colectiva. De la Fuente había elegido mantener a Simón como titular por delante de David Raya y Joan García, y su decisión terminó acompañada por el Guante de Oro del torneo.

En la historia de la Selección

El título también dejó dos marcas personales de enorme valor. Con 65 años y 28 días, el riojano se convirtió en el entrenador de mayor edad que ganaba un Mundial.

Además, completó una colección sin precedentes de grandes títulos internacionales en categorías formativas y absolutas, desde los Europeos sub19 y sub21 hasta la Nations League, la Eurocopa y la Copa del Mundo.

La magnitud del recorrido se entiende mejor al volver al inicio. Su nombramiento fue interpretado por muchos como una solución continuista y poco ambiciosa.

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, levantando la Copa del Mundo. Dylan Martinez Reuters

Su primer gran éxito, la Nations League de 2023 ante Croacia, le dio autoridad; la Eurocopa de 2024 lo confirmó; y el Mundial eliminó cualquier discusión sobre su lugar en la historia de la selección. Lo que parecía una apuesta interna de la Federación terminó produciendo una era ganadora que enlazó tres títulos mayores y devolvió a España al centro del fútbol mundial.

De la Fuente ha construido esa autoridad sin convertir el proyecto en un relato personalista. Su equipo se reconoce por el funcionamiento, la confianza en el jugador y la naturalidad con la que incorpora talento.

Incluso la derrota en la final de la Nations League de 2025 reforzó la sensación de continuidad: España volvió a competir por el título y llegó al Mundial con una estructura plenamente asentada.

El galardón entregado en Londres coloca ahora una distinción individual junto a la segunda estrella española. Es el premio al seleccionador campeón, pero también al técnico que dedicó más de una década a recorrer la estructura federativa antes de llegar al primer equipo.

De la Fuente pasó de formar a varias generaciones a gobernar la mejor de ellas. El Balón de Oro reconoció una obra que ya no admite el calificativo de sorpresa: España domina y su entrenador se ha ganado un lugar entre los grandes responsables de su historia.