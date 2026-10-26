Lamine Yamal, 19 años, sobre su infancia: "Crecí en un barrio donde cuanta menos gente sepa de ti, más tranquila es tu vida"

Con solo 19 años y tras conquistar la Eurocopa y la Copa del Mundo con la selección española, Lamine Yamal mantiene una perspectiva inusualmente madura sobre la fama y sus orígenes.

A pesar de ser un fenómeno mediático global que atrae la atención de millones de aficionados, el delantero del FC Barcelona conserva un estrecho lazo con el entorno humilde en el que creció.

En una extensa entrevista concedida al periódico británico The Guardian, el joven talento resumió la filosofía de discreción y serenidad que aprendió en su niñez: "Crecí en un barrio donde cuanta menos gente sepa de ti, más feliz eres, más tranquila es tu vida".

Esa enseñanza proviene de Rocafonda, en Mataró, un lugar cuyas vivencias moldearon su creatividad impredecible en el terreno de juego. Aunque La Masía perfeccionó su comprensión táctica, Lamine Yamal sostiene que la audacia del fútbol de parque constituye el núcleo de su estilo.

Como afirmó en The Guardian, la preparación académica requiere de la impronta personal: "El Barcelona te da cosas buenas, pero también necesitas algo propio, tus raíces".

Su visión del mundo también se fundamenta en el recuerdo de las carencias económicas que atravesó su familia. Para el deportista, la exigencia del fútbol profesional no supone una presión asfixiante comparada con las vicisitudes de su infancia.

Al rememorar el sacrificio familiar en el tabloide británico, expuso con crudeza el sentido de la verdadera dificultad: "Vi a mi madre luchar para que yo pudiera jugar al fútbol. He visto a mi padre ir por la calle recogiendo chatarra para que yo pudiera comer. Eso es miedo". Esa templanza lo llevó a gestionar con prudencia el impacto mediático, evitando comparaciones con estrellas históricas.

Lamine Yamal, cabizbajo tras la derrota en El Clásico. Reuters

Tras conocerse la famosa imagen en la que Lionel Messi lo sostenía de bebé en una bañera, reveló al citado diario inglés que le pidió a su padre retirar la foto de las redes: "Yo quería ser Lamine, no quería ser Messi".

En esa misma línea de firme identidad, manifestó en el medio francés L'Équipe: "no quiero compararme con nadie, quiero ser Lamine, quiero que se me recuerde como Lamine".

Por último, el delantero prioriza el placer de jugar por encima del dinero o las marcas individuales, aseverando en The Guardian: "No juego por dinero, juego porque me encanta".

En cuanto a sus cuidados físicos tras sufrir molestias musculares, recordó en L'Équipe su antigua e inocente percepción: "Soy un niño, no me puede pasar nada, no me puedo lesionar, soy como un plástico". Hoy, asentado en la cumbre del fútbol mundial, Lamine Yamal demuestra que el éxito se disfruta mejor sin olvidar las raíces.