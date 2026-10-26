José Mourinho, 63 años, sobre su infancia: "Era muy formalito. Nunca di problemas a mis padres ni me he emborrachado"

José Mourinho vuelve a ocupar el centro de la actualidad después de que su Real Madrid venciera este domingo al Barcelona en el Camp Nou. El doblete de Mbappé decidió el Clásico (1-2) y dejó al conjunto blanco a tres puntos del liderato.

Tras el entrenador competitivo aparece, sin embargo, una historia personal alejada del ruido de los grandes estadios. La miniserie documental Mourinho, estrenada en Netflix el pasado mes de agosto, recorre en tres episodios su trayectoria.

Entre los recuerdos del técnico portugués, de 63 años, destacan los de una infancia tranquila en Setúbal, donde empezó a construir su vínculo con el fútbol.

"Me siento orgulloso de mis orígenes, de haber crecido en un país pequeño. Significa mucho para mí. Echas de menos a la gente, tu hogar, mi casa de Portugal", dice.

Entre el barrio y el balón

Antes de las ruedas de prensa y los títulos, su mundo se concentraba en las calles de su ciudad. Allí compartía juegos con otros niños y disfrutaba de una libertad que todavía ocupa un lugar importante en su memoria.

"Es una ciudad pequeña. Nos pasábamos todo el día en la calle, en el barrio donde crecí. Jugando al fútbol y pasando el rato. Éramos libres, muy libres. Mi madre sigue viviendo en el segundo piso, en la casa donde vivía yo de niño".

Mourinho, hablando con Bernardo Silva durante El Clásico. Reuters

En su hogar convivían la enseñanza y el deporte. Su madre trabajaba como profesora y su padre, Félix Mourinho, ejercía de entrenador. Aquella combinación le permitió acercarse pronto a las exigencias del fútbol profesional.

"Mi madre era maestra y mi padre entrenador de fútbol. En casa sabíamos bien lo que significaba el fútbol profesional. Era un sueño, pero no una obsesión. No era muy buen jugador, pero me tomaba el fútbol muy en serio", cuenta.

Distinto al personaje público

Su relato establece una distancia entre el muchacho que fue y la imagen desafiante que después proyectó desde los banquillos. Lejos de describirse como un adolescente rebelde, recuerda una etapa sin conflictos familiares.

"A mis padres nunca les di preocupaciones ni ningún problema. A la gente le cuesta creerlo porque ahora doy muchos problemas. No debería contarlo porque seguro que la gente se ríe, nunca me he emborrachado en la vida. Jamás. Fui un chaval muy formalito, y era feliz con esa tranquilidad. Fue perfecto porque cumplí mis sueños, por supuesto. Los sueños se iban cumpliendo poco a poco".

La ambición encontró su destino en la dirección de equipos. Mourinho presenta su formación como una cadena de aprendizajes que le permitió avanzar y abrir un camino para otros.

"Quería ser entrenador, pero sabía que iba a ser difícil. Lo normal es que la gente como yo, al salir de la universidad, fuera preparador físico. Y ese es el legado: abrí la puerta a muchos jóvenes que tenían el mismo sueño que yo. Cada cosa que he vivido, me preparaba para la siguiente: lo que aprendí de niño con mi padre, luego en la universidad, como segundo entrenador en el Benfica, en el Oporto y en el Barcelona... Se abrió la puerta".