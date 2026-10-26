Héctor Bellerín, 31 años, sobre el problema de la vivienda: "Desde que llegué a Sevilla han abierto muchos pisos turísticos"

Héctor Bellerín ha convertido una preocupación íntima en una denuncia pública.

El lateral del Real Betis, afincado en Sevilla desde 2021, relató en el pódcast Entre Tantas Voces, cómo la expansión de los pisos turísticos y la presión del mercado del alquiler estaban transformando la vida cotidiana de su barrio y expulsando a vecinos de toda la vida.

"Desde que llegué a mi casa en Sevilla han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor", explicó el futbolista en la entrevista. Para Bellerín, el fenómeno no era una simple estadística urbanística: se percibía en los rostros que desaparecían del edificio, en los portales que cambiaban de ritmo y en la sensación de que la ciudad se volvía cada vez menos habitable para quienes vivían en ella.

"Es muy triste no ver a esa persona que hace seis meses conocías, que era tu vecina, y de repente te dice: 'Me han echado'", añadió en el mismo pódcast.

El futbolista catalán no habló desde una distancia cómoda. Contó que le paraban por la calle personas que buscaban desesperadamente una salida a un problema que ya no les permitía planificar su futuro. "A mí me paran por la calle y me dicen: 'Oye, ¿tú conoces a alguien que pueda alquilar un piso? Me han dicho que tengo que dejar mi bloque'", relató en Entre Tantas Voces.

Esa experiencia le llevó a elevar el debate desde el plano local al nacional. "Es realmente devastador y, para mí, es el problema más grande no solo de esta ciudad, sino de todo nuestro país", afirmó Bellerín en la entrevista. Sus palabras anticiparon buena parte del malestar social que rodeaba a la vivienda en España.

Su crítica conectó con un contexto de creciente tensión. La crisis del alquiler, el encarecimiento de la compra y la conversión de viviendas residenciales en alojamientos turísticos alimentaron protestas en varias ciudades y situaron el acceso a la vivienda en el centro del debate político.

Bellerín mostró además su solidaridad con las movilizaciones del Sindicato de Inquilinas y denunció públicamente el caso de Maricarmen, la anciana desalojada que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los desahucios. "La salud mental es salud física. Siento mucho que esta mujer haya tenido que vivir en sus últimos días, meses, años, esta violencia física e institucional", escribió en Instagram.

El mensaje de Bellerín resultó especialmente relevante porque procedía de alguien con recursos muy superiores a la media, pero que decidió no restar gravedad al problema. Su posición no consistió únicamente en lamentar la situación: puso el foco en la pérdida de comunidad, en la precariedad de los inquilinos y en la necesidad de que las instituciones respondieran con políticas de vivienda efectivas.

Para el futbolista, Sevilla no era solo la ciudad donde jugaba; era también el lugar donde había construido una red de apoyo y una vida cotidiana. Y precisamente por eso le dolió ver cómo se vaciaba. Su advertencia fue clara: cuando los vecinos son sustituidos por pisos turísticos, no solo cambia el paisaje urbano; se erosiona el tejido social que sostiene una ciudad.