Harry Kane gana el Balón de Oro: los goles del gran delantero inglés se imponen a Mbappé y Lamine Yamal

Harry Kane ya tiene la corona definitiva a su inagotable olfato goleador. El delantero del Bayern de Múnich conquistó este lunes el Balón de Oro 2026 y puso el broche de oro a una carrera marcada por la constancia, la madurez futbolística y una relación idílica con la portería rival.

Tras años de reconocimientos menores y debates sobre su lugar en la historia, el galardón lo eleva, por fin, al olimpo más exclusivo del fútbol mundial. A sus 33 años, el inglés se impuso en la votación a Kylian Mbappé, que fue segundo y Lamine Yamal, que cerró el podio en una de las ediciones más abiertas y debatidas de los últimos tiempos.

Londres, su antigua casa y escenario por primera vez de la ceremonia, consagró a un futbolista que llevaba más de una década instalado en la élite. Además, su triunfo rompe una sequía histórica para su país: Kane se convierte en el primer jugador inglés en levantar el preciado trofeo desde que Michael Owen lo hiciera hace 25 años (2001).

HARRY KANE IS THE NEW BALLON D'OR! #ballondor https://t.co/jEn8E1bLEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

El jurado premió el curso más arrollador de su dilatada trayectoria, una temporada en la que su figura alcanzó dimensiones inabarcables en el apartado individual y colectivo. Kane se transformó en una máquina perfecta en su tercera temporada en Alemania: marcó 61 goles en 51 encuentros oficiales con el Bayern.

Con esas cifras estratosféricas conquistó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa, y se adjudicó con holgura la Bota de Oro europea gracias a sus 36 dianas en el campeonato liguero. Un registro que le hizo ganar también en la gala el Trofeo Gerd Müller.

A Kane no le ha pesado la responsabilidad de sustituir la alargada sombra de Robert Lewandowski ni la presión de un traspaso millonario; desde el primer día, se adueñó del equipo bávaro.

El rendimiento de Harry Kane, en la temporada 2025/26 Diseño: Deportes EE

Con Inglaterra elevó todavía más su estatus de leyenda viva. La selección británica terminó tercera en el Mundial y el capitán volvió a sostener al equipo con su innegable eficacia de cara a puerta y su inteligencia táctica.

No solo ejerció de líder en el vestuario, sino que su capacidad para bajar a recibir, oxigenar el juego y asistir a sus compañeros de ataque fue vital para el éxito de los Three Lions. Esos registros redondos terminaron decantando la balanza en su favor, combinando la brutalidad de sus estadísticas individuales con un palmarés colectivo intachable a nivel de clubes y un podio mundialista.

El veredicto encaja a la perfección con el orden de criterios del premio. France Football sitúa en primer lugar el rendimiento individual y el carácter decisivo, apartados donde Kane firmó los mejores números del planeta sin discusión alguna. Después aparecen los logros colectivos y, en tercer término, la clase y el juego limpio, virtudes de las que el inglés siempre ha sido un abanderado.

La votación, realizada por periodistas de los cien primeros países de la clasificación FIFA, resolvió así el gran debate de la edición: la descomunal producción ofensiva del inglés y su tiranía de títulos con el Bayern pudieron más que el colosal impacto goleador de Mbappé y que el Mundial de Lamine Yamal.

Harry Kane celebra un gol con el Bayern de Múnich. REUTERS

Mbappé se quedó a un paso de la corona tras completar una campaña de dimensiones extraordinarias en el plano individual. El delantero del Real Madrid marcó 42 goles en 44 partidos, fue Pichichi con 25 tantos y máximo goleador de la Champions League con 15. A eso sumó un Mundial histórico donde firmó diez goles y alcanzó los 22 tantos en Copas del Mundo, un récord absoluto.

Sus cifras competían de tú a tú con las de Kane, pero al francés le penalizó irremediablemente la ausencia de grandes títulos de equipo con su club en España (segundo en Liga y eliminado en cuartos de Champions) y la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial.

Lamine, por su parte, completó el podio en un año que habría roto todas las barreras de precocidad conocidas en este deporte. A sus 19 años, el extremo del Barcelona llegó respaldado por 25 goles y 22 asistencias entre su club y la selección, además de haber conquistado Liga, la Supercopa de España y el Mundial.

Su temporada tuvo el mayor peso colectivo de los tres finalistas y confirmó que dominará la próxima década, pero su influencia puramente anotadora en la cita mundialista fue menos brillante (un gol en ocho partidos), lo que permitió que el volumen monstruoso de 61 goles de Kane terminara prevaleciendo en la retina de los votantes.

La redención definitiva

Para Kane, el premio supone una redención absoluta y el final feliz a una narrativa que amenazaba con ser injusta. Durante sus largos años de fidelidad en el Tottenham, su gigantesca figura estuvo siempre acompañada por la pesada losa de no levantar trofeos colectivos.

A pesar de pulverizar los récords de anotación del club londinense y de la propia selección inglesa, el vacío en sus vitrinas era el principal argumento de sus detractores.

Su valiente salto al Bayern Múnich buscaba dinamitar esa anomalía. Abandonar su zona de confort, su liga y su país fue una apuesta arriesgada que no solo rompió esa sequía, sino que lo elevó a un ecosistema donde sus goles se han traducido, por fin, en campeonatos palpables.

Harry Kane gana el primer título de su carrera. REUTERS

Su continuidad en la élite nunca estuvo en discusión -había sido un fijo en las listas de nominados durante el último lustro-, pero le faltaba esa temporada perfecta donde sus cifras de escándalo vinieran acompañadas del metal de los trofeos. Este curso, la balanza se equilibró para siempre.

El galardón también refuerza su condición de atacante total. Lejos de ser un simple rematador de área, la madurez ha convertido a Kane en un mediapunta camuflado con cuerpo de ariete.

Su temporada no necesitó de la explosividad mediática o la velocidad de otros nombres para imponerse: el inglés dominó los partidos desde la lectura del juego, dictando los tiempos, repartiendo asistencias y finalizando las jugadas con una precisión quirúrgica que lo convirtió en el máximo anotador de Europa.

Harry Kane celebra un gol con inglaterra. REUTERS

Durante años, el inglés fue considerado uno de los mejores delanteros del mundo a la sombra de los títulos que siempre coronaban a otros. En su propia ciudad, desapareció por fin ese doloroso vacío.

El gran delantero del Bayern y eterno capitán de Inglaterra levantó su primer Balón de Oro y certificó, con el peso innegociable de 61 goles y un triplete bajo el brazo, que el trono del fútbol mundial lleva su nombre.