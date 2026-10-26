Camavinga fue agredido con una bandera en la celebración del segundo gol del Madrid: también se lanzaron objetos

Eduardo Camavinga pasó de fabricar el gol decisivo de El Clásico a sufrir una agresión desde la grada. El centrocampista del Real Madrid recibió golpes con una bandera mientras sus compañeros lo abrazaban junto al fondo del Camp Nou, después del 1-2 de Kylian Mbappé.

La celebración también estuvo acompañada por el lanzamiento de objetos, un incidente que obligó a Martínez Munuera a detener el encuentro y activar el protocolo correspondiente.

La secuencia se produjo tras el tanto del minuto 87. Camavinga había desbordado a Pau Cubarsí con un autopase y servido el balón para que Mbappé resolviera ante la portería desprotegida.

Los madridistas acudieron a felicitar al asistente y formaron un grupo muy cerca de los espectadores. En ese momento, desde las primeras filas se dirigieron banderas hacia los futbolistas.

Las imágenes difundidas después del encuentro permiten apreciar unos hechos que pasaron más inadvertidos durante la retransmisión. En redes sociales se aprecian con claridad los golpes sobre Camavinga con una bandera y su asta, mientras se sitúa la acción durante el abrazo colectivo.

@daznfutbol 💥 ¡ASÍ LO CELEBRÓ EL REAL MADRID! Todo el equipo fue directo a por Camavinga tras su jugada antes de asistir a Mbappé en el gol que les daría El Clásico. #LALIGA #ELCLÁSICO #LALIGAENDAZN ♬ sonido original - DAZN Fútbol

Tchouaméni reaccionó para proteger a su compañero. Según se aprecia en el vídeo, el mediocentro interpuso una mano y empujó a Camavinga y al resto de los jugadores para alejarlos de la grada. Su intervención permitió separar al grupo de unas banderas que estaban siendo agitadas peligrosamente a la altura de sus cabezas.

80 segundos de interrupción

El lanzamiento de objetos quedó recogido expresamente en el acta arbitral. "En el minuto 87, durante la celebración del gol del equipo visitante, se lanzaron una botella de agua y una lata de Coca-Cola desde la grada de Fondo Norte", escribió Martínez Munuera.

El colegiado añadió una precisión importante: "Ninguno de los objetos llegó a impactar en ningún jugador". Esa observación corresponde a los objetos arrojados, no a los golpes con las banderas apreciados en las imágenes.

El árbitro ordenó recurrir a la megafonía para reclamar el cese de los lanzamientos. "Ante estos hechos, se activó la fase 1 del protocolo de lanzamiento de objetos, emitiéndose el correspondiente aviso por megafonía", explicó. La interrupción duró un minuto y veinte segundos y, de acuerdo con su relato, no hubo nuevos episodios similares durante el resto del partido.

Los incidentes empañaron una noche de reivindicación para Camavinga, que había sustituido a Bernardo Silva en el minuto 80 y necesitó apenas siete minutos para resultar determinante.

Mourinho reconoció después su importancia: "Eduardo, como todos, es un titular. Todos ellos entrenan para jugar y después es el entrenador el que tiene que decidir". El técnico también explicó el propósito de su entrada: aprovechar las incorporaciones desde segunda línea para atacar la espalda de la defensa azulgrana.

La jugada cumplió ese objetivo y decidió El Clásico. Su celebración, sin embargo, dejó otra secuencia: compañeros apartándose de la grada, golpes con una bandera y un aviso por megafonía para detener los lanzamientos.