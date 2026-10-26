Alexia Putellas conquista su tercer Balón de Oro y da continuidad a la hegemonía española en el fútbol femenino

La reina ha recuperado su corona. Alexia Putellas, la gran capitana del FC Barcelona -actualmente en el London City Lionesses- y de la selección española, conquistó este lunes el Balón de Oro 2026, grabando su nombre con letras de oro en los libros de historia.

Tras sus triunfos consecutivos en 2021 y 2022, iguala los tres Balones de Oro de Aitana Bonmatí y entre ambas suman seis años consecutivos de hegemonía española.

Este tercer trofeo no solo certifica su regreso definitivo a la cúspide mundial tras superar el calvario de las lesiones, sino que consolida una era de dominio absoluto. A sus 32 años, la centrocampista catalana se impuso en las votaciones a jugadoras como Ewa Pajor y su compañera de selección Claudia Pina.

El escenario londinense, testigo de la gala de este año, se rindió a los pies de una futbolista que ha sabido reinventarse tras la adversidad, adaptando su juego para ser aún más indetectable, más cerebral y, sobre todo, más determinante en los momentos que deciden los campeonatos.

La decisión del jurado premió una temporada de resiliencia y brillantez a partes iguales. Después de un periodo lógico de transición para reencontrarse con su mejor versión física, Alexia volvió a tomar el timón del FC Barcelona con una autoridad incontestable.

Lideró a su equipo hacia un nuevo triplete de leyenda, conquistando la Liga F, la Copa de la Reina y una nueva edición de la Women's Champions League, donde además fue elegida la mejor jugadora de la final gracias a una actuación memorable que devolvió a las azulgranas a lo más alto de Europa.

Sus registros individuales volvieron a ser los de una centrocampista con alma de delantera pura. Alexia cerró el curso firmando 21 goles y repartiendo 14 asistencias en los 54 partidos que disputó a nivel de clubes; números extraordinarios para una jugadora cuya principal virtud es la creación y organización del juego en la medular.

Alexia Putellas, durante su discurso tras ganar el Balón de Oro 2026. Reuters

Con la selección española su impacto no fue menor, ejerciendo como líder espiritual y futbolística de un equipo que sigue sumando éxitos internacionales y prolongando la edad de oro del combinado nacional.

El veredicto de los periodistas internacionales se ajustó de manera milimétrica a los criterios que exige France Football. Se valoró, por encima de todo, el rendimiento individual y el carácter decisivo en los partidos de máxima exigencia.

Putellas demostró que su visión de juego y su capacidad para desatascar encuentros cerrados siguen sin tener parangón. La diferencia de puntos en la votación final dejó claro que no había debate posible este año: la influencia absoluta de Alexia en el juego y su narrativa de superación pesaron infinitamente más que las candidaturas de sus rivales.

El triunfo de la voluntad

Para Alexia, este tercer Balón de Oro es, por encima de todo, el premio a una voluntad inquebrantable. Cuando en el verano de 2022 se rompió el ligamento cruzado anterior en la víspera de la Eurocopa, muchos se preguntaron si el mundo del fútbol volvería a ver la versión arrolladora que la había llevado a la cima.

Los meses de oscuridad, el doloroso proceso de rehabilitación y las dudas lógicas sobre su rendimiento futuro habrían quebrado a cualquier otra deportista. Pero Putellas utilizó ese abismo para reconstruirse desde los cimientos.

Alexia Putellas levanta el trofeo de campeona de la Women's Champions League. REUTERS

Este galardón es la respuesta definitiva a todas esas incógnitas. Su retorno no se basó en intentar ser exactamente la misma jugadora que antes de la lesión, sino en evolucionar hacia una versión aún más madura y completa.

Su inteligencia táctica se agudizó, su lectura de los espacios se volvió clínica y su liderazgo se transformó en un faro indispensable para sus compañeras. Este Balón de Oro no solo premia su talento innato, sino el esfuerzo titánico de alguien que se negó rotundamente a que una lesión dictara el final de su reinado.

El éxito de Alexia supone, de paso, la confirmación de que el fútbol español vive una era hegemónica sin precedentes, acaparando los máximos galardones del último lustro y tejiendo un relato de dominio que quedará para la posteridad.

El modelo de juego, la técnica depurada y la ambición competitiva han convertido a España en el epicentro absoluto del talento femenino mundial.

Alexia Putellas celebra un gol con España en la última Eurocopa. REUTERS

El fútbol se puso en pie en Londres para reverenciar no solo a la mejor jugadora del curso, sino a un icono global que ha cambiado para siempre la historia de este deporte.

Alexia Putellas levantó su tercer Balón de Oro con la unanimidad de los grandes mitos, besó la esfera dorada y dejó claro que, por muchas tormentas que atraviese, la corona siempre le sentará a medida.