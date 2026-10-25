La pizarra de El Clásico: el dilema del Madrid de frenar a Lamine y la receta de Mourinho para sacar las costuras al Barça

El mundo del fútbol se detiene una vez más para presenciar el partido de clubes más grande del planeta. El Clásico irrumpe este domingo (21:00 horas) en el calendario no solo como un choque de prestigio histórico, sino como un asalto fundamental por el trono de La Liga.

El FC Barcelona y el Real Madrid miden sus inercias en un escenario donde no hay margen para la especulación. Los culés, que viajan a velocidad de crucero con un futbol arrollador, ostentan el liderato absoluto.

Frente a ellos se planta un Real Madrid pragmático y en construcción, pero consciente de que un traspié podría descolgarle definitivamente de la carrera por el campeonato y asestarle un golpe anímico antes del invierno.

La clasificación actual subraya la urgencia del conjunto blanco. El Barcelona domina La Liga de manera implacable con 27 puntos en 9 jornadas y un balance arrollador de 39 goles a favor.

El Real Madrid, relegado a la tercera plaza con 21 puntos, encara este partido como una auténtica final. Una derrota pondría a los de la capital a nueve puntos de distancia. Ganar conllevaría a dar un golpe sobre la mesa y al despegue del proyecto de Mourinho.

La trascendencia de los puntos es innegable, pero la verdadera batalla se librará en la capacidad de ambos técnicos para imponer su contexto. Dos libretos, el de Flick y el de Mourinho, que intentarán imponerse para salir victoriosos del Camp Nou.

Transiciones

Si el Barça apuesta por el dominio territorial y las presiones asfixiantes en campo rival, el Real Madrid buscará incomodar desde la reactividad.

El equipo blanco sufre cuando intenta adelantar líneas y ejecutar una presión alta a nivel colectivo. Su hoja de ruta pasará por emular el daño que otros equipos, como el PSG, han logrado infligir recientemente al esquema blaugrana.

Para ello, José Mourinho trazará un plan de supervivencia muy marcado: un bloque medio-bajo compacto para invitar al Barcelona a pisar su campo. Una vez recuperado el esférico, el objetivo será lanzar flechas a la espalda de la adelantada defensa barcelonista.

Las transiciones del Madrid ante la presión del Barça. EE

Explotar los espacios vacíos que quedan detrás de los centrales será la vía de escape y la prioridad absoluta para castigar a un sistema que asume muchísimos riesgos en su afán por embotellar al rival.

El rol de Valverde y Espart

Una de las grandes revoluciones tácticas del Real Madrid podría radicar en la defensa. Ante la necesidad de blindar el carril derecho y tener explosividad para transitar, Fede Valverde se perfila como el gran as en la manga para ocupar el lateral.

Este movimiento puede dar entrada en el once a Camavinga liberado para cimentar el centro del campo y permitiría aprovechar el motor del uruguayo.

Valverde no solo es una garantía en el retorno defensivo para secar a extremos puros (como Gordon o Adeyemi, dependiendo de quién parta de inicio), sino que su vuelo en ataque puede hacer muchísimo daño a João Cancelo, quien ocupará el lateral izquierdo azulgrana forzado por las circunstancias.

El papel de Valverde y Güler. EE

En la otra orilla, el Barça presentará su propio remedio de emergencia que podría terminar siendo vital: Xavi Espart. El joven canterano, que habitualmente venía desempeñándose en el lateral izquierdo a lo largo del curso se verá obligado a mudarse a la banda derecha para cubrir las sensibles bajas de Jules Koundé y Eric García.

Desde ahí, su tendencia a cerrar su posición será clave para crear superioridad numérica en el centro del campo culé. Ya tuvo ese papel en el Parque de los Príncipes ante todo un PSG y cumplió con creces.

Sin embargo, su examen de graduación será en fase defensiva, donde no podrá perder la concentración ante las constantes embestidas madridistas por su sector.

Mbappé vs Lamine

Este Clásico no es un partido más para sus dos máximos exponentes ofensivos; es el último gran escaparate mundial en la apretada carrera por el Balón de Oro.

En la Ciudad Condal, Lamine Yamal ha dejado de ser una promesa para convertirse en la realidad más apabullante del campeonato.

El dilema del Real Madrid con Lamine. EE

Sus números asustan: un doble-doble de 10 goles y 10 asistencias en lo que va de curso demuestran que todo el juego ofensivo blaugrana pasa por sus botas.

Para responder a ese desafío, el Madrid afila las garras de Kylian Mbappé. El delantero francés pisa el Camp Nou, un estadio con el que mantiene un idilio de pesadilla para los aficionados culés.

Las estadísticas de Lamine y Mbappé. EE

Con 11 goles materializados en el feudo barcelonista a lo largo de su carrera (incluyendo aquel inolvidable hat-trick con el PSG), Mbappé debe ser el quebradero de cabeza para el equipo de Flikc. Su velocidad al espacio es, además, la pieza central del plan de Mourinho para ejecutar esas letales transiciones que castiguen la defensa adelantada del Barça.

El factor Raphinha y Diomande

Aunque los focos apunten a los candidatos al trono mundial, el partido cuenta con dos escuderos que atraviesan un pico de forma capaz de reventar el encuentro en cualquier acción aislada.

En el Barcelona, Raphinha regresa al once titular tras un inoportuno parón por lesión. El brasileño había firmado un inicio de campaña inmejorable y el equipo espera recuperar su versión más diferencial: esa que mezcla pausa, visión periférica y mucho colmillo en tres cuartos de campo.

Los número de Raphinha y Diomande. EE

Por el bando blanco, la eclosión de Yan Diomande ha cambiado el guion de la temporada. Fichado este verano por 125 millones, el extremo costamarfileño de 19 años llega al Clásico lanzado y con la etiqueta de intocable.

Atrás queda el plan de dosificación inicial de Mourinho; Diomande está en estado de gracia y viene de firmar otra exhibición ante el RB Leipzig, donde en apenas 20 minutos regaló una asistencia a Mbappé y anotó un golazo.

Suma tres goles y tres asistencias en sus últimos cuatro encuentros, aprovechando la sanción y el bajo estado de forma de Vinicius para derribar la puerta de la titularidad. Su electricidad y desborde por banda izquierda estarán complementados por un rigor defensivo y una capacidad de repliegue que darán mucho oxígeno al Madrid.

El control de Rodri

En el esquema culé, la gestión de la sala de máquinas recae en la madurez y la brújula de Rodri. Cuando el internacional español estuvo ausente en París, el Barcelona sufrió lo indecible, incapaz de detener la sangría en las transiciones y acusando la falta de un organizador que le diera sentido al bloque.

Contra el Real Madrid, el objetivo principal del Barça pasará por las botas de Rodri: monopolizar la posesión, someter al equipo de Mourinho y asfixiar cualquier atisbo de salida rápida.

Rodri Hernández, figura clave. EE

Él será el encargado de ejecutar las ayudas preventivas, anticipar los pases de ruptura hacia Mbappé o Diomande y, si es necesario, aplicar la falta táctica antes de que el rival pueda desplegar sus alas. Si Rodri logra atar el partido en corto y evitar que se convierta en un duelo de ida y vuelta, el Barça tendrá la mitad de la pizarra ganada.

Este Clásico trasciende los tres puntos. Mientras el Barça busca asestar un golpe definitivo que le permita despegarse en lo alto de la tabla aferrado a su fútbol sinfónico y de posesión, el Real Madrid apela al pragmatismo, el colmillo y la supervivencia para reengancharse a La Liga.