Victoria blanca en el Camp Nou que pone a los de Mourinho a tres puntos del liderato ante un Barça que encadena dos derrotas seguidas (1-2).

Mbappé resuelve un Clásico de alta tensión y el Real Madrid reabre la pelea por La Liga

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Real Madrid

La Liga vuelve a apretarse tras un Clásico que fue para el Real Madrid. Ganaron los de Mourinho, con dos goles de Mbappé, para ponerse a tres puntos de un Barça que en cinco días ha sumado sus dos primeras derrotas de la temporada. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 1-2 Real Madrid]

El delantero francés fue autor de un doblete, que coloca en 100 su número de goles con la camiseta del Real Madrid, y fue la estrella en la antesala de la gala del Balón de Oro frente a un Lamine Yamal secado por Cucurella.

Una posible roja perdonada a Cancelo, por un pisotón en el gemelo a Diomande, puso la nota polémica a un Clásico que abre un nuevo frente en el campeonato de Liga. En puntos y en sensaciones.

La celebración eufórica del Real Madrid tras el 1-2 de Mbappé en El Clásico. Reuters

Mourinho salió al Clásico con un planteamiento valiente. A no regalar la posesión a Hansi Flick. Alineó a Bernardo Silva en el doble pivote, con Güler a la derecha y Valverde asentado ya como su lateral. El resto, lo esperado y sin Vinicius -que cumplió el segundo partido de sus cuatro de sanción-.

El Barça, con múltiples bajas (Éric y Koundé, en defensa; y Dani Olmo), partió con Xavi Espart en el lateral derecho y Gordon acompañando a Raphinha y Lamine Yamal.

Si algunos esperaban un Clásico de agobio culé sobre el Madrid, los de Mou dejaron claro desde el principio que no iban a dejar que fuera así. Los blancos, con ataques más rápidos y directos, crearon peligro primero. Una pérdida de Pedri provocó el primer acercamiento de Güler, que sentó los mimbres de lo que sería la primera mitad.

Poco negativo a resaltar en el lado de los hoy visitantes en los 45 minutos iniciales. Si acaso los nervios con los que arrancó su defensa, especialmente Huijsen, pero que se fueron diluyendo con el paso del tiempo.

Dominó hasta la pelota el Madrid en los primeros 20 minutos y, a partir, de ahí, se aceleró el ritmo del partido. Los banquillos también se movieron. Primero saltaron las alarmas en el lado merengue, por unos problemas físicos de Valverde. Salió a calentar Dumfries, pero el cambio se canceló cuando el uruguayo, tras probarse, levantó el pulgar desde su banda.

Quien no pudo continuar fue el lateral derecho del Barça, Espart. En su primer Clásico, el canterano se echó al suelo con molestias en el muslo derecho. Flick dio entrada a Alejandro Balde y recolocó a Cancelo en el lado diestro.

El Barça tuvo alguna ocasión peligrosa, una provocada por una pérdida de Güler que encendió a Mou en el banquillo y que acabó con un despeje de Lunin al tiro de Gordon. De hecho, los de Flick tiraron más -9 a 6 en la primera mitad-, pero fueron las del Madrid las que generaron una mayor amenaza.

0-1 de rebote (merecido)

Y cuando el partido asomaba al descanso, justo cuando el Barça empezaba a estar cómodo y más posicional frente al marcaje al hombre del Madrid, llegó el gol blanco. Un gol de rebote que silenció al Camp Nou.

El autor fue Kylian Mbappé, que con la rodilla -involuntariamente, porque ni hubo tiempo de reacción- mandó al fondo de la red un despeje de Gerard Martín. Un final antiestético que no hizo justicia a una jugada que movió el Madrid de lado a lado y llevaron al área Cucurella y Diomande, quien hizo el centro del gol.

El gol de Mbappé, de rebote, que abrió el marcador en El Clásico. Reuters

Dos minutos después del 0-1 -con el que, por cierto, ni se inmutó Mourinho en el banco-, pudo devolver las tablas Lamine Yamal.

La tuvo clarísima el internacional español, que además acabó desesperado con el marcaje de Cucurella. Otro rebote, ahora en el área del Madrid, le dejó solo ante Lunin, pero en vez de cruzarla le pega horrible y se va fuera.

Tras el susto, el Madrid pudo aumentar la distancia antes del descanso con una doble ocasión: Mbappé le dio al palo, pero era fuera de juego, y Diomande estrelló el balón contra el lateral de la red.

Martínez Munuera señaló el camino a vestuarios, con el Madrid por delante en el marcador y mejor en sensaciones sobre el Barça de Flick.

Cucurella secando a Lamine Yamal en El Clásico. Reuters

En la reanudación, cayó la primera amarilla del partido. A Tchouaméni. Por un pisotón a Cubarsí. Y pudo sentenciar el Madrid al poco de arrancar la segunda parte, sobre el minuto 50, Bellingham y Mbappé se fueron 2 contra 1 al contraataque. El inglés saltó a Cubarsí y, mientras se la pedía Mbappé, no se decidió y terminó arruinando una jugada clarísima.

Roja perdonada y empate

Luego llegó la polémica del encuentro. Un pisotón de Cancelo a Diomande, con los tacos, por debajo del gemelo. Se dolió, y mucho, el cotamarfileño, pero el VAR no dio ningún aviso pese a las quejas del Madrid.

Así, a los pocos minutos, con once en el campo, el Barça encontró la vía para el gol del empate. Marcó Raphinha. Vino de un córner en corto, el amague y el posterior pase de Pedri. El brasileño, que pudo controlar solo, la cruzó a gol.

Los jugadores del Barça celebrando el 1-1 en El Clásico. Reuters

Tras el gol, Mourinho movió el banquillo para dar entrada a Dumfries por un Valverde aún renqueante. El castigo pudo ser peor para el Madrid, pues cinco minutos después, en el 66', Lunin -con el brazalete de capitán tras el cambio de Fede- salió al rescate tras hacer sobre la línea de gol una parada felina a un cabezazo de Gerard Martín en un córner.

El enfado del Madrid con el árbitro fue a más cuando Mbappé y todo el banquillo blanco reclamaron una mano de Balde en su área. Martínez Munuera no la vio como para penalti, pues no lo era, pero en el entorno madridista seguía presente la jugada del pisotón.

Lujo de Jude y gol de Mbappé

El partido entró en una fase, la de los minutos finales, en las que el Madrid empezaba a dar por bueno el empate. Y más con un Barça, más fresco de piernas, que ganaba presencia en los alrededores de la portería de Lunin. Y en mitad del sufrimiento, una genialidad de Bellingham dio el vuelco final al Clásico.

El inglés, con un doble gesto técnico precioso, incluida una ruleta, se quitó de encima a Gabriel Jesus y Pedri. Camavinga, tras una pared con Güler, pisó el área, rebasó en carrera a Cubarsí y puso un pase atrás para un Mbappé que entraba solo. El francés estas no las falla y puso el 1-2 para la locura madridista en el minuto 87.

El árbitro dio cinco minutos de descuento, que entre dos amarillas a Cucurella y Mbappé, los cambios de Trent y Espí y dos amonestaciones más a Balde y Adeyemi pasaron sin pena ni gloria. Martínez Munuera dio el pitido final y el Madrid cerró una noche que, definitivamente, devuelve la ilusión al Bernabéu.

Lamine Yamal, cabizbajo tras la derrota en El Clásico. Reuters

Barcelona 1-2 Real Madrid

Barcelona: Joan Garcia; Espart (Balde, min. 30), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodrigo, Pedri, Fermín (de Jong, min. 74); Lamine Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, min. 86) y Gordon (Adeyemi, min. 86).

Real Madrid: Lunin; Valverde (Dumfries, min. 62), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, min. 80), Bellingham, Güler (Alexander Arnold, min. 94), Diomande (Espí, min.94); y Mbappé.

Goles: 0-1, min. 41: Mbappé. 1-1, min. 61: Raphinha. 1-2, min. 88: Mbappé.

Árbitro: Juan Martínez Munuera. Amonestó a Tchouaméni (min. 46), Gordon (min. 84), Cucurella (min. 92), Mbappé (m.94), Balde (min. 97) y Adeyemi (min. 97).

Incidencias: Asistieron al encuentro 62.055 espectadores en partido de la décima jornada de LaLiga disputado en el Spotify Camp Nou.