Kylian Mbappé, 27 años, sobre su infancia: "He crecido más con la cultura de Camerún y he estado con frecuencia allí"

El astro del fútbol mundial Kylian Mbappé, que a sus 27 años se encuentra asentado en la cúspide del deporte profesional, compartió una entrañable mirada retrospectiva hacia su infancia, marcada por las influencias culturales que moldearon su personalidad desde sus primeros años.

En una reveladora e íntima conversación celebrada en el pódcast audiovisual The Bridge, conducido por el presentador Aurélien Tchouaméni junto al humorista Malik Bentalha y al futbolista Achraf Hakimi, el atacante francés analizó con franqueza el profundo vínculo identitario que guarda con el continente africano y, de manera muy especial, con el país de origen de su vertiente paterna.

Durante la emisión del programa, el delantero profundizó en la manera en que el entorno cercano de sus progenitores influyó de forma decisiva en su mentalidad y en su maduración social durante la niñez.

Al abordar la dualidad cultural presente en su hogar debido al origen de sus padres, el astro de Bondy explicó la primacía afectiva que tuvo la herencia paterna a lo largo de su etapa de crecimiento.

La estrella del equipo nacional galo subrayó que la cercanía constante con sus parientes africanos marcó notablemente su temperamento infantil: «Si hablas de mí, de cómo he crecido, he crecido más con la cultura camerunesa que con la argelina, porque estaba más con mi familia camerunesa que con la argelina».

Asimismo, Mbappé aclaró que esa vivencia no fue una simple referencia distante o teórica, sino una realidad compartida sobre el terreno a través de continuos desplazamientos durante su juventud: "Sí he estado con frecuencia en Camerún, porque allí es donde crecí".

El internacional francés rememoró igualmente que sus primeros aprendizajes sociales transcurrieron siempre entre adultos, acompañando a su madre en el balonmano y a su padre en el fútbol.

Kylian Mbappé, junto a su padre Wilfried tras recoger la Bota de Oro 2025. EFE

Esa inmersión constante en ambientes de mayores le exigió desarrollar una soltura verbal atípica para un niño de su edad, perdiendo el temor a expresarse públicamente.

Sobre esa singular dinámica educativa, la estrella recordó: "Cuando yo era pequeño, mi madre siempre me llevaba con ella. Ella jugaba al balonmano, y cuando yo era pequeño, yo pasaba mucho rato con su equipo de balonmano. Por eso, estaba siempre rodeado de adultos. Y mi padre, también me llevaba al campo. Y mi hermano. Por eso, yo estaba siempre con adultos. Y si quieres decir algo, pues tienes que hablar. Yo creo que se me da bien hablar por eso, porque siempre he estado con adultos y no me han tratado como a un niño".

Finalmente, el delantero remarcó que ese acompañamiento familiar buscaba proteger sus ilusiones sin imponer condicionantes sobre su futuro. Sus padres actuaron como un escudo constante frente a las presiones externas desde sus primeras pruebas deportivas.

Al reflexionar sobre el papel de sus progenitores, Mbappé enfatizó: "En mi caso, mis padres protegieron el sueño de su hijo que era el de convertirse en un gran jugador de fútbol. Han sido protectores, como lo son todos los padres".

De este modo, el astro dejó claro que su madurez responde directamente a la firme guía que recibió en su hogar.