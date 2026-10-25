Illia Voloshyn, de escapar de la guerra en Ucrania con 15 años a entrar en la convocatoria del Real Madrid para El Clásico

Illia Voloshyn es el sustituto de Thibaut Courtois en la convocatoria del Real Madrid para el Clásico de esta noche, después de que un proceso gripal haya dejado fuera al belga.

La emergencia abre al guardameta ucraniano de 19 años otra puerta hacia el primer equipo, si bien quien disputará el encuentro ante el Barcelona será su compatriota Andriy Lunin.

El portero del Real Madrid C nació el 15 de enero de 2007 en Novomoskovsk, actualmente denominada Samar. Sus 2,02 metros constituyen su rasgo físico más reconocible, pero detrás de esa figura hay una trayectoria que empezó lejos de Valdebebas y quedó atravesada por la invasión rusa de Ucrania.

Antes de incorporarse al fútbol español, Voloshyn tuvo que abandonar el país donde había crecido. Residía en Dnipro cuando comenzó la guerra. Salió en la primavera de 2022, aproximadamente dos meses después del inicio de los bombardeos, y dejó a su madre en Ucrania. Tenía 15 años.

Su destino fue Novelda, en Alicante, donde tuvo que adaptarse a un entorno nuevo y a un idioma que desconocía. El equipo local le proporcionó una primera oportunidad para continuar jugando.

El salto a Madrid

La siguiente escala fue el Rayo Majadahonda. Las gestiones de su tutor fueron claves para conseguirle una prueba, además de la intervención de Roman Zozulya, entonces jugador del conjunto madrileño, con quien entró en contacto a través de las categorías inferiores de Ucrania.

Illia Voloshyn, tras firmar su contrato con el Real Madrid. Redes sociales

Su paso por Majadahonda resultó breve: el Real Madrid lo incorporó en enero de 2024, cuando acababa de cumplir 17 años.

El traspaso al club blanco tuvo un importe inicial de 70.000 euros, con variables vinculadas a su progresión que podían elevar la operación hasta 1,2 millones. Esas cantidades, que no fueron anunciadas oficialmente por el club, reflejan la apuesta por un portero que todavía debía completar su formación.

Desde entonces ha recorrido los juveniles C, B y A antes de incorporarse esta temporada al segundo filial.

Su expediente oficial incluye tres títulos de 2026: la UEFA Youth League, la Copa de Campeones y la Copa Intercontinental sub-20. También figura como internacional sub-20 con Ucrania.

Son credenciales que acompañan su crecimiento, aunque el salto desde el fútbol formativo al primer equipo sigue exigiendo etapas intermedias. Su pertenencia actual al Real Madrid C, a las órdenes de Marc Carrasco, sitúa ahí el siguiente tramo de su desarrollo.

Primera oportunidad con Mou

José Mourinho ya le concedió minutos durante la pretemporada. En el amistoso ante el Schalke disputado en Gelsenkirchen, Voloshyn entró en la segunda parte por su compatriota Lunin y vivió su estreno con el primer equipo, todavía sin carácter oficial.

Ahora vuelve a una convocatoria en circunstancias distintas: no por una prueba de verano, sino por una baja inesperada antes del encuentro contra el Barcelona.

Su presencia cubre el puesto que deja Courtois y añade otro episodio a un recorrido que, en cuatro años, lo ha llevado del Novelda al entorno del primer equipo madridista.