FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Alineaciones, resultado y última hora de El Clásico de La Liga

Barça y Real Madrid se ven las caras en el primer Clásico de la temporada que puede definir medio título de Liga.

🔴 ¿Dónde ver el FC Barcelona - Real Madrid?

El Clásico entre el Barça y el Real Madrid podrá verse en España a través de DAZN LaLiga. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo entre azulgranas y blancos.

🔴 ¿A qué hora es el partido?

El partido entre Barça y Real Madrid se disputa este domingo 25 de octubre en el Camp Nou a las 21:00 horas (hora peninsular española).

🔴 Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Gordon.

Real Madrid: Lunin; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.