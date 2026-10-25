FC Barcelona - Real Madrid, fútbol hoy en directo | Alineaciones, resultado y última hora de El Clásico de La Liga
El Real Madrid visita el Camp Nou sin Courtois obligado a ganar para no descolgarse de la pelea por el título.
🚑️Courtois no viaja finalmente a Barcelona y se perderá El Clásico por un proceso gripal
Barça y Real Madrid se ven las caras en el primer Clásico de la temporada que puede definir medio título de Liga.
🔴 ¿Dónde ver el FC Barcelona - Real Madrid?
El Clásico entre el Barça y el Real Madrid podrá verse en España a través de DAZN LaLiga. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo entre azulgranas y blancos.
🔴 ¿A qué hora es el partido?
El partido entre Barça y Real Madrid se disputa este domingo 25 de octubre en el Camp Nou a las 21:00 horas (hora peninsular española).
🔴 Alineaciones probables
FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Gordon.
Real Madrid: Lunin; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.
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FC Barcelona - Real Madrid, El Clásico en directo | El regreso de Mourinho
13 años después, José Mourinho vuelve a sentarse en el banquillo visitante del Camp Nou con el Real Madrid. En una rueda de prensa previa muy esperada, el técnico portugués se mostró sereno, aunque dejó un recado sobre la designación arbitral: "No me molesta el nombre del árbitro, me molesta que se rompan las reglas".
Además, restó presión a los suyos recordando que su proyecto apenas lleva tres meses de rodaje en comparación con el del Barça, y aseguró que no cambiarán su esencia ni su estructura para intentar frenar a Lamine Yamal.
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FC Barcelona - Real Madrid, El Clásico en directo | Las palabras de Gordon
El inglés, que vive su primer Clásico, ha atendido a ESPN:
"Todos los niños sueñan con jugar este partido. Hemos tenido un comienzo histórico y esperemos continuar. La derrota ante el PSG fue difícil y sentí que ellos eran mejores físicamente, pero tuvimos un vuelo muy difícil y cosas que la gente no sabe".
"No me ha sorprendido nada del Barça, tal vez la diferencia entre La Liga y la Premier. He empezado bien, lo que es bastante raro en mí, El Real Madrid gastó mucho en verano, espero un partido muy competitivo, tienen una gran plantilla".
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FC Barcelona - Real Madrid, El Clásico en directo | Los culés buscan récord
Después de superar el mejor arranque liguero de su historia, con nueve victorias en los primeros nueve partidos de LaLiga, el equipo de Hansi Flick tiene en su mano hacer historia: si hoy gana, será el primero en el campeonato nacional que alcanza los 10 triunfos en las 10 primeras jornadas.
El único precedente, y con el empata este Barça, es el arranque del Real Madrid en la campaña 1968/1969, que logró nueve victorias y empató en la décima fecha.
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FC Barcelona - Real Madrid, El Clásico en directo | Despliegue de cámaras
El Clásico contará con 38 posiciones de cámara y sistemas especializados, en uno de los mayores despliegues audiovisuales realizados. Un despliegue máximo para que ni los aficionados ni la sala VOR se pierdan ningún detalle.
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FC Barcelona - Real Madrid, El Clásico en directo | El resto de ausentes
La baja de Courtois se suma a otras ausencias relevantes en el conjunto blanco. Vinicius no podrá participar por sanción, cumpliendo este fin de semana el segundo de sus cuatro partidos de suspensión, mientras que Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo tampoco están disponibles por lesión.
El Barcelona también llega con limitaciones, con destacadas ausencias defensivas que reducen las alternativas para configurar el equipo. Hansi Flick no dispone de Dani Olmo, Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen y Roony Bardghji.
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FC Barcelona - Real Madrid, El Clásico en directo | Courtois será baja
El portero belga se queda finalmente en Madrid y será baja por culpa de un proceso gripal. El Madrid anunció la baja de última hora por la mañana, pero todo quedó abierto a expensas de la recuperación de Courtois en las siguientes horas, pero no podrá estar junto a sus compañeros en el Camp Nou.
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FC Barcelona - Real Madrid, El Clásico en directo | ¡Bienvenidos!
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto de El Clásico entre el Barça y el Real Madrid correspondiente a la 10ª jornada de La Liga. Un duelo que se disputa a partir de las 21:00 horas en el Camp Nou.