El éxito de Luis Figo, 53 años, lejos del fútbol: una apuesta por el ladrillo y una línea de ropa

Colgar las botas en 2009 no supuso un punto y final para Luis Figo, sino el inicio de una metamorfosis corporativa tan ambiciosa como sus recordadas etapas en el FC Barcelona o el Real Madrid.

Muchos deportistas de élite caen en el letargo financiero o en la simple nostalgia tras la retirada; sin embargo, el astro luso diseñó una calculada hoja de ruta orientada al tejido mercantil, esquivando el papel de jubilado pasivo para transformarse en un inversor metódico.

A través de una cartera notablemente diversificada, ha logrado blindar y expandir su patrimonio con una visión estratégica que trasciende por completo los límites de la cancha.

Su incursión en el mundo de los negocios abarca sectores sumamente dispares, donde combina intuición comercial y posicionamiento de marca. En la industria textil prémium, capitalizó su clásica distinción fundando LF, una firma especializada en sastrería y accesorios masculinos de alta gama.

Lejos de actuar como un mero embajador publicitario que cede sus derechos de imagen, Figo asumió las riendas directas del proyecto para dotarlo de una narrativa propia, cuidando al detalle el patronaje, la identidad estética y una distribución orientada hacia el público más selecto y exigente.

En paralelo, el mercado inmobiliario se ha consolidado como otro de sus grandes motores económicos. Mediante diversas sociedades patrimoniales, ha movilizado importantes volúmenes de capital en activos comerciales y residenciales a lo largo de la península ibérica, concentrando el grueso de sus transacciones entre España y Portugal.

Esta intensa actividad en el ladrillo no ha estado exenta de los ciclos propios del sector, un entorno en el que ha tenido que encajar tanto maniobras de gran rentabilidad como operaciones de ajuste, demostrando un pragmatismo financiero notable.

No obstante, su influencia ejecutiva cobró una visibilidad aún mayor al adentrarse en el sector alimentario de la mano de Elgorriaga Brands. Al incorporarse al accionariado de la histórica firma galletera, colaboró activamente en su relanzamiento mercantil, impulsando las ventas hasta consolidar una facturación aproximada de 15 millones de euros.

Esta faceta operativa convive con inversiones en la exploración de recursos naturales y minería a través de Damash Assets y Damash Minerals. Todo ello mientras conserva un enlace directo con la cúspide del fútbol ejerciendo como asesor estratégico de la UEFA, combinando su experiencia técnica de vestuario con la gobernanza institucional.

En definitiva, Figo personifica el arquetipo del deportista de élite que ha sabido reconvertir su celebridad en músculo corporativo a largo plazo, demostrando con creces que el talento competitivo también puede redefinir el mundo de los negocios.